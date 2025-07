Guterres condena "la pérdida de vidas civiles" tras el ataque israelí contra un refugio de desplazados

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este miércoles "la pérdida de vidas civiles" en la Franja de Gaza a causa de los múltiples ataques perpetrados contra personas que intentaban acceder a alimentos y contra lugares que albergan a desplazados, después de que al menos diez personas hayan muerto horas antes a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra una escuela usada como refugio para personas en la ciudad de Gaza, situada en el norte del enclave.

"El Secretario General está consternado por la agudización de la crisis humanitaria en Gaza (...) y condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles", ha denunciado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que también ha denunciado que "en solo un día de esta semana, las órdenes de reubicación obligaron a casi 30.000 personas a huir, una vez más, sin un lugar seguro adonde ir y con un suministro claramente insuficiente de refugio, alimentos, medicinas o agua".

El portavoz ha asegurado que "sin combustible en Gaza desde hace más de 17 semanas, el Secretario General está profundamente preocupado por el hecho de que se estén cortando las últimas vías de supervivencia. Sin un suministro urgente de combustible, las incubadoras dejarán de funcionar, las ambulancias no podrán llegar a los heridos y enfermos y no se podrá purificar el agua", reza el texto, que también señala que el suministro de la ONU corre el mismo riesgo de detenerse si no llega combustible.

"El Derecho Internacional Humanitario es inequívoco: los civiles deben ser respetados y protegidos, y deben satisfacerse las necesidades de la población", ha subrayado Naciones Unidas.

Guterres ha pedido de esta forma "un acceso humanitario pleno, seguro y sostenido para que la ayuda pueda llegar a las personas que llevan demasiado tiempo privadas de lo básico para vivir", reclamando que Naciones Unidas "tiene un plan claro y probado, basado en los principios humanitarios, para llevar la ayuda vital a los civiles, de forma segura y a gran escala, estén donde estén".

La ONU defendió ya en mayo que sus "esfuerzos en Gaza se han centrado en llevar alimentos a la gente, no en obligarla a caminar kilómetros en situaciones peligrosas para conseguir comida", en alusión a la localización de los centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Israel que respalda también Estados Unidos.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más de 57.100 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, antes de destacar que cerca de 120 personas han muerto debido a los ataques israelíes durante el último día.