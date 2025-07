Feministas Socialistas reprochan a Sánchez la "cancelación" de sus opiniones y piden autocrítica: "Hemos sido orilladas"

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), ha enviado una carta al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la que expresan su "profunda preocupación" por la situación del partido, "como consecuencia de las penosas conductas de algunos dirigentes" y le reprochan la "cancelación" de sus opiniones.

"Frente a las políticas que propugnan la cancelación de la opinión y frente a las políticas de igualdad meramente nominativas, es preciso hacer autocrítica dirigida a que el PSOE recupere el compromiso con la agenda feminista y la voluntad de impulsar la pedagogía y el debate público sobre los retos de la igualdad", señalan en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitida ante la celebración del comité federal del PSOE que se celebrará este sábado 5 de julio.

Según señalan las firmantes, "el PSOE es la organización política que más se ha comprometido con el feminismo" pero critican que "muchas de las mujeres socialistas que han contribuido a esta realidad no estarán en las reuniones que se van a desarrollar estos días, porque han sido orilladas en los principales ámbitos de participación y toma de decisiones del partido, a pesar de su contribución y trayectoria impecables".

"No estarán, pero no por ello han dejado de tener preocupación, opinión y propuestas", subrayan, al tiempo que piden a Sánchez que recupere "esas voces" para afrontar las reformas, "y la relación dialéctica entre el socialismo y el feminismo". "Recuperar la interlocución con el pensamiento feminista, entendido de manera amplia y no excluyente, es una necesidad imperiosa de la organización", añaden.

También lamentan que se ha asistido, en los últimos años, a un "gradual y silencioso abandono de las políticas de igualdad" que, según avisan, "son suplantadas por nuevos enfoques que ni se debaten, ni se consensúan, a pesar de que se articulan y se financian a través de los organismos de igualdad".

Además, llaman al PSOE a impulsar "todas las medidas dirigidas a reducir, hasta erradicar, todas las prácticas que implican tráfico de seres humanos, la mercantilización de sus cuerpos o la normalización de estas realidades". "La realidad de las mujeres, niños y niñas, traficados y explotados sexualmente debe ser plenamente asumida por las instituciones", afirman.