Carlo Costanzia, sin palabras tras la reflexión más sincera de Alejandra Rubio

En el punto de mira por el vídeo que compartieron hace una semana en sus redes sociales felicitando a gritos a Pietro Costanzia por su cumpleaños desde la puerta de la prisión de Turín en la que él y su hermano Rocco cumplen condena por intento de homicidio a un joven en la ciudad italiana en marzo de 2024, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han reaccionado a las críticas de una manera muy diferente.

Mientras el hijo de Mar Flores guarda silencio y hace oídos sordos a la polémica, la nieta de María Teresa Campos explotaba en Instagram y, después de que Joaquín Prat -presentador de 'Vamos a ver', programa en el que colabora- le aconsaje que cambiase su actitud a la defensiva y se "ubicase", ya que es normal que siendo colaboradora le pregunten por todo lo relativo a su vida privada, reconocía que se sientre "tremendamente incomprendida".

Tras varios días sin pisar el plató del magazine de Mediaset, Alejandra reaparecía este miércoles y, más sincera que nunca, hacía "autocrítica" y admitía que no puede estar siempre "con la escopeta cargada". "Las criticas siempre las voy a tener. No me arrepiento de haber colgado el vídeo, me arrepiento de mi actitud. Estoy a la defensiva, no es justificación, pero llevo pasadas muchas cosas que me han hecho mucho daño. Tengo que volver a ser la persona que era y dejar de estar enfadada con el mundo" ha explicado.

Unas declaraciones a las que Carlo ha reaccionado con absoluta indiferencia. Lejos de dar la cara por su novia o agradecerle públicamente la defensa sin cuartel que hace de su familia, el actor ha preferido guardar silencio y no revelar si está orgulloso de Alejandra, dejando en el aire cómo ha llevado él las críticas por su vídeo a las puertas de la cárcel y qué le ha parecido el cambio de actitud de la madre de su hijo.