Anita Williams revela si se plantea escribir sus memorias y contar al detalle su relación con Montoya

Retomando poco a poco la normalidad tras su paso por 'Supervivientes', e intentando continuar con su vida después de que José Carlos Montoya haya puesto punto y final a su relación sin darle ningún tipo de explicación, Anita Williams está completamente centrada en recuperar el tiempo perdido con su hijo Thiago (3) después de más de tres meses en Honduras.

Compaginando su faceta de mamá con sus compromisos televisivos -el pasado viernes se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para confesar que aunque sigue queriendo al de Utrera está dispuesta a pasar página si él no quiere saber nada de ella- la catalana se estaría planteando dar un paso al frente y escribir sus memorias para contar al detalle cómo ha sido su historia de amor, sincerarse sobre su polémico paso por 'La isla de las Tentaciones' (cuando no tardó ni 24 horas en ser infiel a Montoya con Manuel González), y hacer balance de su participación en 'Supervivientes', cuando todos creíamos que su reconciliación con el andaluz era un hecho.

Una autobiografía en la que también relataría su complicada juventud, su experiencia en prisión -donde pasó 4 meses por suplantación de identidad al utilizar el DNI de otra persona-, su relación con el padre de su hijo, y el maltrato físico y psicológico que sufrió a mano de dos de sus exparejas.

"Yo escribo muchas cosas, pero no lo sé, me lo tengo que pensar" ha confesado cuando le hemos preguntado si va a contar su vida en un libro, dejando entrever que no es algo que descarte.

Pero antes tiene que adaptarse a la vuelta a la normalidad tras tres meses en 'Supervivientes', y no está siendo tan fácil como creía, ya que como ha contado a sus seguidores sufre una desagradable secuela que le está pasando factura, la falta de sueño: "No me acabo de acostumbrar a este pelo ni tampoco a no dormir. Creo que ya no es jet lag lo que tengo, sino que tengo bastante insomnio", se ha sincerado en Instagram, reconociendo que todavía no se siente demasiado a gusto con el radical corte de pelo que le hizo Laura Madrueño en el reality a cambio de una lasaña y de una videollamada con su hijo.