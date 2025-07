Alemania prepara compra militar por €25.000 millones para fortalecer a la OTAN

(Bloomberg) -- Alemania considera la compra de hasta 2.500 vehículos blindados de combate y hasta 1.000 tanques de batalla como parte de un esfuerzo europeo para crear nuevas brigadas de la OTAN que disuadan a Rusia, según personas familiarizadas con el asunto.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte solicitó a Alemania hasta siete brigadas de combate en la próxima década. Los tanques y vehículos blindados equiparían a esas fuerzas. El plan refleja la creciente preocupación de los aliados por la intensificación de la hostilidad rusa desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, y los altos mandos del Ejército alemán analizan un pedido que incluiría 1.000 tanques Leopard 2 y 2.500 vehículos GTK Boxer. KDNS y Rheinmetall fabrican los Leopard, mientras que ARTEC —una empresa conjunta de ambas compañías— produce los GTK Boxer.

Un portavoz del Ministerio de Defensa declinó comentar el posible aumento del número de unidades.

Las acciones de Rheinmetall subieron hasta un 3,7% en Fráncfort tras conocerse los planes, lo que impulsa a los analistas a elevar sus objetivos de precio.

El valor del pedido asciende a €25.000 millones, según las fuentes. Las negociaciones siguen en curso, por lo que la cifra final podría ser menor. Los pedidos se formalizarían en los próximos meses, con la aprobación legislativa prevista para fin de año.

Alemania prometió brigadas adicionales para cumplir los nuevos objetivos de capacidad de la OTAN, fijados en la cumbre celebrada en Países Bajos en junio.

Además de los tanques y blindados, Berlín obtuvo este año la aprobación inicial para comprar más de 1.000 vehículos modulares Patria, producidos por el fabricante finlandés del mismo nombre. Estos vehículos reemplazarán la flota de Fuchs del Bundeswehr.

La empresa finlandesa se asoció con KDNS y Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) para fabricar el Patria AMV. El pedido podría alcanzar los €2.000 millones. Cerca del 90% de la producción se realizaría en Alemania.

El canciller de centroderecha, Friedrich Merz, prometió convertir al Ejército alemán en el más fuerte de Europa ante la amenaza rusa. Con apoyo de los Verdes, la coalición gobernante eliminó este año los límites al endeudamiento en defensa y habilita una expansión militar sin precedentes.

Para reforzar al Ejército, Pistorius plantea un aumento de hasta 60.000 soldados activos, un tercio del total actual. El gobierno espera que el nuevo servicio militar voluntario, vigente desde 2026, facilite ese objetivo.

Nota Original: Germany Prepares €25 Billion Tank Order to Boost NATO Forces (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.