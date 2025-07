Zelenski cuenta con que el apoyo militar de EEUU continúe en el futuro y espera hablar pronto con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este jueves que cuenta con que el apoyo militar de Estados Unidos continúe en el futuro, tras la decisión de cortar el suministro de armamento clave a Kiev para seguir la guerra, al tiempo que ha indicado que espera hablar pronto con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aclarar sus planes.

"Contamos con que continúe el apoyo estadounidense", ha declarado el mandatario ucraniano en rueda de prensa desde Dinamarca donde participa junto a la primera ministra, Mette Frederiksen, y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Consejo, Antonio Costa, en los actos de inicio de la presidencia danesa del Consejo de la UE.

En todo caso, ha asegurado que espera hablar con Trump los próximos días para aclarar los planes de Washington tras la repentina decisión de suspender el suministro de munición y sistemas de defensa antiaérea. "Espero que quizás mañana o en los próximos días, estos días, hable de ello con el presidente Trump", ha expuesto.

Frente el paso dado por Estados Unidos, Zelenski ha recalcado la importancia de reforzar la cooperación con la UE y la OTAN, aunque ha admitido que hay una serie de sistemas, como las defensas antiaéreas 'Patriot', con las que los países europeos no cuentan.

El dirigente ucraniano ha subrayado la importancia de que el apoyo "siga siendo predecible" y ha puesto como ejemplo el modelo de producción conjunta y las inversiones europeas en el sector militar en Ucrania, una iniciativa que abandera Dinamarca. "Contamos con la producción domestica ucraniana. Necesitamos mas financiación para esto", ha destacado.

En este punto, Mette Frederiksen ha insistido en que de la seguridad de Ucrania depende la protección de Europa y la alianza trasatlántica. "Todos esperamos que Estados Unidos continúe el apoyo. Pero si hay algún vacío, personalmente, creo que deberíamos estar dispuestos a cubrirlos", ha asegurados sobre la capacidad de los Estados miembros de la UE de suplir la falta de envíos militares de Washington.

En un momento en el que Dinamarca asume la manija del Consejo de la UE, la 'premier' danesa ha reiterado la necesidad de redoblar el apoyo a Ucrania "de todas las maneras posibles" y "aumentar la presión sobre Rusia con más sanciones". "Vivimos en la era de los depredadores. En esta era, Europa no debe acabar siendo la presa. En lugar de eso, necesitamos levantarnos y mostrar nuestra verdadera fuerza", ha asegurado.

ZELENSKI PIDE REUNIRSE CON PUTIN

Respecto a la llamada telefónica anunciada este jueves entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, el dirigente ucraniano ha asegurado que "no tienen muchas idas en común" y se ha mostrado abierto a la propuesta estadounidense de un alto el fuego incondicional, una iniciativa a la que nunca respondió el Kremlin.

En todo caso, ha incidido en que en Rusia las decisiones recaen exclusivamente en las manos de Putin por lo que ha señalado la necesidad de mantener un encuentro cara a cara con el presidente ruso. "Necesitamos reunirnos a nivel de líderes si realmente queremos la paz", ha señalado.

A este respecto, el presidente del Consejo ha expresado su "decepción" con que Rusia no esté implicándose en los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. "Mientras que Zelenski ya ha acordado un alto el fuego incondicional, Rusia no sólo no ha accedido sino que incluso ha aumentado la intensidad de su agresión a Ucrania", ha denunciado.