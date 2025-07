Sumar asegura que muchas medidas planteadas en la reunión con el PSOE estarán en las propuestas de Sánchez del día 9

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, ha asegurado que "muchas de las medidas" propuestas por los partidos que conforman Sumar en la comisión de seguimiento de la coalición con el PSOE estarán entre las medidas que anunciará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el Congreso el próximo 9 de julio.

Así lo ha detallado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que la reunión entre los dos socios del Ejecutivo "se produjo tarde" y que vieron a los socialistas "todavía en shock, desorientados y sin poner sobre la mesa medidas concretas".

Pese a ello, ha indicado que la reunión sirvió para que Sumar pusiera "medidas concretas sobre la mesa" con la intención de "pasar a otra fase, sacar de ese shock al Partido Socialista" y para que "muchas de esas medidas" estén presentes en las propuestas que realice Sánchez en la Cámara Baja el 9 de julio en su comparecencia por el 'caso Cerdán'.

"Y lo digo no porque estemos esperando que eso ocurra por arte de magia, sino porque desde ayer hasta el día 9 de julio, obviamente vamos a estar trabajando en eso. Y yo, además, les doy la garantía de que Izquierda Unida va a empeñarse en que ese trabajo se haga entre todas las fuerzas de la coalición junto al PSOE para que nuestro país vea que el Gobierno sigue con la fortaleza necesaria para continuar la legislatura", ha añadido Santiago.

Entre las medidas propuestas por Sumar en la comisión de seguimiento destacan la creación de una ley integral y una Agencia anticorrupción, el endurecimiento del Código Penal, la prohibición de indultos a condenados por este tipo de delitos, así como medidas sociales urgentes en vivienda, dependencia o conciliación.

"YO NO PONGO LA MANO EN EL FUEGO POR NADIE"

Preguntado si confía en que el presidente del Gobierno no estaba al tanto de lo que estaba pasando con su secretario de Organización en el PSOE, el también secretario general del Partido Comunista ha respondido: "Yo no pongo la mano en el fuego por nadie".

Eso sí, ha dicho que le consta que en el gobierno se trabaja "por mejorar las condiciones de vida de la gente" y "aquí no viene nadie a enriquecerse", como si ocurría entre los 'populares', cuando se filtró una conversación de un dirigente del PP valenciano que dijo que venía a la política "para forrarse".

"No es el caso ni mucho menos y obviamente casos de corrupción, desgraciadamente, puede haber en muchos lugares", ha espetado, para a renglón seguido recalcar que en su formación tienen "unos mecanismos muy estrictos, también internos", que espera que se implementen en el PSOE.

"Espero que este sábado también adapten su normativa interna para prevenir contundentemente esos problemas de corrupción y establecer mecanismos para no permitir que ante indicios claros, que es lo que me da la impresión que ha ocurrido, no se actúe. Eso no es permisible y somos muy críticos, porque francamente a nosotros nunca nos ha ocurrido", ha concluido.