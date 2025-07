SPHEREx publica sus primeras imágenes del cosmos en 102 colores

Esta imagen de la Cresta Molecular de Vela fue captada por la misión SPHEREx de la NASA y forma parte de la primera publicación de datos de la misión el 2 de julio de 2025.

La Cresta Molecular de Vela es un complejo de nubes moleculares en las constelaciones de Vela y Puppis.

La mancha amarilla a la derecha representa RCW 36, una nebulosa de emisión: una nube de gas y polvo interestelar que brilla en algunos colores infrarrojos debido a la radiación de estrellas cercanas, informa la NASA.

Lanzado el 11 de marzo pasado, SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) detecta 102 longitudes de onda infrarrojas, o colores, invisibles para el ojo humano. Esta imagen representa algunas de esas longitudes de onda en tres colores de luz visible: rojo, verde y azul.

Desde su posición en la órbita terrestre, SPHEREx observa la oscuridad, apuntando en dirección contraria al planeta y al Sol. El observatorio completará más de 11.000 órbitas a lo largo de sus 25 meses de operaciones de sondeo planificadas, dando unas 14 vueltas y media a la Tierra al día. Orbita la Tierra de norte a sur, pasando por los polos, y cada día toma imágenes a lo largo de una franja circular del cielo. A medida que pasan los días y el planeta gira alrededor del Sol, el campo de visión de SPHEREx también cambia, de modo que, después de seis meses, el observatorio habrá observado el espacio en todas direcciones.

SEIS DETECTORES

Cuando SPHEREx toma una fotografía del cielo, la luz se envía a seis detectores, cada uno de los cuales produce una imagen única que captura diferentes longitudes de onda de luz. Estos grupos de seis imágenes se denominan exposición, y SPHEREx realiza unas 600 exposiciones al día. Al finalizar una exposición, todo el observatorio cambia de posición: los espejos y detectores no se mueven como en otros telescopios. En lugar de utilizar propulsores, SPHEREx se basa en un sistema de ruedas de reacción que giran dentro de la nave espacial para controlar su orientación.

Cientos de miles de imágenes de SPHEREx se combinarán digitalmente para crear cuatro mapas de todo el cielo en dos años. Al mapear todo el cielo, la misión proporcionará nuevos conocimientos sobre lo que ocurrió en la primera fracción de segundo tras el Big Bang. En ese breve instante, un evento llamado inflación cósmica provocó que el universo se expandiera un billón de billones de veces.