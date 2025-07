Spencer Tunick busca personas que posen desnudos en Granada:"Es una explosión de vida frente a sociedades conservadores"

El artista neoyorquino Spencer Tunick busca voluntarios que quieran participar en su próxima instalación artística, titulada 'Retrato Alhambra 1925', que consiste en posar desnudos para celebrar los 100 primeros años de la marca de cervezas Alhambra y que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre.

"Trabajar con el desnudo en el espacio público es como una explosión de vida que se enfrenta a sociedades conservadoras", afirma el artista en una entrevista con Europa Press, en la que también reconoce que no es fácil hacer su trabajo.

La instalación, que llevará el nombre de 'Retrato Alhambra 1925', en el marco del Centenario de Cervezas Alhambra, necesita de voluntarios que se registren en la web www.retratoalhambra1925.com para participar. Es la primera vez que el artista trabaja en Andalucía y lo hará cubriendo los cuerpos con pintura corporal verde, un color que para Tunick representa "renovación, renacimiento y sanación".

Tunick ha estado trabajando en este concepto desde 2010, buscando el tono perfecto que "corresponda con el color de los muros de la Alhambra". El artista ha elegido como ubicación para la instalación un olivar a las afueras de Granada, una idea que surgió durante un viaje en furgoneta desde Madrid hacia Granada, donde le sorprendió el apagón que dejo a España sin luz ni comunicaciones el pasado 28 de abril.

"Estaba explorando lugares en Granada para hacer la instalación, y mientras conducía vi unas montañas hermosas llenas de olivos, y todos estaban alineados como una banda de música. Era como una banda o una fila de personas esperando entrar a un evento deportivo, o incluso como una pintura de Piet Mondrian. Era tan surrealista que los olivos me recordaban a personas", ha relatado.

No es la primera ocasión en la que el artista trabaja en España, ya que ha desarrollado su arte en Valencia, San Sebastián y Barcelona. En ese sentido, ha asegurado que Valencia ha sido la ciudad "más difícil" debido a que le costó reunir participantes.

El artista neoyorquino ha explicado que no contrata a profesionales porque "es un intercambio". "Necesitaría ser Jeff Bezos o Elon Musk para pagar a todos esos modelos profesionales. Por eso me encanta trabajar con gente que no es profesional", ha comentado entre risas, antes de agradecer el apoyo de cervezas Alhambra para llevar a cabo esta acción. "La organización me está dando un regalo con su apoyo", ha remarcado.

"Los modelos profesionales tienden a posar demasiado y a hacer todas estas posiciones raras a las que no estoy acostumbrado, y a mí me gustan las posiciones muy simples", agrega.

Tunick comprende que la gente sea "tímida" a la hora de posar ante una iniciativa de este tipo, pero cree que al estar cubiertos con pintura corporal de color verde "se pueden sentir más libres y pierdan el miedo", dice antes de recordar que en una de sus acciones participó un jefe de policía.

"Trato de animar y levantar el espíritu de la gente hasta el punto en el que quieran moverse en una dirección determinada, generando mucha camaradería entre los participantes", afirma.

Además, confía en que su trabajo siga despertando el interés de las personas que se acerquen a descubrir "este arte nuevo". "Me gustaría que llegasen cientos de personas. Más de 400 o 500 personas", subraya, antes de recalcar que no se le acaban las ideas, a pesar de haber organizado más de 75 instalaciones desde 1994.

Aun así, ha reconocido que un proyecto de esta envergadura solo puede hacerlo una vez al año, como mucho, ya que es mucho trabajo. Su instalación más grande involucró a 18.000 personas en Ciudad de México.

"Cuando todos están desnudos al principio, hay un poco de nerviosismo, pero luego, los pocos asistentes que están vestidos se sienten como los raros. El que lleva ropa se convierte en un "desnudista al revés". Así que la gente realmente está allí para formar parte del proceso artístico, no para ver gente desnuda ni obtener algo más allá del arte. Creo que la gente quiere ser parte del proceso, no solo observar arte en un museo o galería, sino ser el medio, participar en la creación, colaborar", ha sentenciado.