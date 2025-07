Representante de España ante la OTAN cuestiona el gasto del 5% en defensa que quiere Trump: "No sabemos de dónde sale"

El representante militar de España ante la OTAN y la Unión Europea, el almirante José María Núñez Torrente, ha cuestionado el gasto del 5% del PIB en defensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a los países de la Alianza Atlántica, al tiempo que se ha preguntado el por qué de esa cifra que, a su juicio, "no coincide" con las necesidades de sus miembros.

"De repente, el presidente Trump dijo que había que llegar al 5%, a 500.000 millones de euros. Cifra que no sabemos de dónde sale. No sabemos de dónde sale porque no coincide con las necesidades a las que los países se han comprometido", ha señalado durante una conferencia organizada por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así, ha recordado que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, inicialmente quería que todos los países miembros llegaran a comprometerse al 2% del PIB en gasto en Defensa, cifra a la que terminaron por acceder todos los países, incluido España.

Núñez también ha asegurado que la decisión de España de posicionarse en contra del compromiso del 5% es una opinión compartida por otros estados miembros, que piensan que no podrán hacer frente al compromiso para el año 2030.

Por otra parte, el máximo representante militar en la OTAN apunta que los avances tecnológicos en materia de defensa van a suponer una reducción en los costes de la producción de armamento.

Incluso, según ha subrayado, pueden suponer un salto tecnológico en el que se sustituyan ciertos sistemas de defensa por otros, abaratando los costes y alterando el cálculo del 5%.

IRÁN ES MAYOR AMENAZA QUE LA GUERRA DE UCRANIA

Durante una explicación de los retos a los que se enfrentaba la Alianza Atlántica en el presente, el almirante ha señalado que el conflicto en Irán con Israel y Estados Unidos ha superado en relevancia a la guerra de Ucrania

"La guerra de Rusia con Ucrania era nuestra mayor amenaza hasta hace poco, ahora ha surgido lo de Irán, que casi se le puede equiparar o incluso podía haber llegado a ser una amenaza mayor", ha señalado Núñez.

De esta forma, el representante español ante la OTAN ha apuntado al país como uno de los actores que más preocupa a la Alianza Atlántica, junto con China, Rusia y Corea del Norte.

Por otra parte, ha afirmado que la OTAN no puede permitir que Ucrania pierda la guerra contra Rusia ya que sería un "pésimo ejemplo" para otros países --señalando a China por su interés en la isla de Taiwán--. En este sentido, ha abogado por "mantenerse firmes" en el apoyo al ejército ucraniano

Finalmente, ha enfatizado en que Europa tiene que estar preparada para dar garantías de seguridad a Ucrania después del conflicto para fortalecer "sus fuerzas armadas y su industria".