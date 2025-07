Palito y Lucía Dominguín, muy emocionadas, arropan a Miguel Bosé en su reaparición en Madrid

Llegó el día. Después de 8 años alejado de los escenarios por sus problemas en la voz, Miguel Bosé ha llegado a Madrid con su 'Importante Tour'. Una gira con la que ha triunfado en México, que arrancaba en España el pasado fin de semana en Murcia, y con la que este martes ha reaparecido en el Movistar Arena de la capital. Una cita muy especial en la que el artista, inmenso, lo dio todo repasando sus grandes éxitos ante un público entregado durante más de dos horas y media, desatando la locura en un concierto apoteósico que sus incondicionales tardarán mucho en olvidar.

Entre los rostros conocidos que han querido arropar al cantante de 'Bambú', Alaska, Boris Izaguirre, Rafa de 'La Unión' o Samantha Vallejo-Nágera, pero también algunos miembros de su familia como su hermana Lucía Dominguín o su sobrina Palito Dominguín, que no se han querido perder el apoteósico regreso de Miguel a su "hogar", al que ha reconocido que llegó a pensar que nunca volvería.

"Yo que lloro con todo y siempre digo que los ídolos los tengo en casa... Con muchas ganas, y con mucha emoción por él también, porque ya ha pasado mucho tiempo y estamos deseando" ha confesado muy emocionada Palito a su llegada al Movistar Arena.

Revelando que no había podido hablar con su tío por sus propios "nervios", la exconcursante de 'Supervivientes' ha asegurado que pasa de las críticas que ha recibido el artista, afirmando que "lo que yo quiero es que esté aquí hoy y día de hoy. En esas cosas ni me fijo, ni me meto, ni le dedico tiempo porque me parece una pérdida de tiempo".

Si tuviese que quedarse con un tema de su tío, Palito admite que "tengo mala memoria con los nombres de las canciones. Las clásicas no son las que más me gustan, pero me las sé todas". "La que más me gusta es la que canta con Juanes, que es la de 'Dame una isla', esa es la que más me gusta, así que esa es con la que me quedo". "Ahora, a disfrutarlo muchísimo" ha concluido sin ocultar sus ganas por ver de nuevo a Bosé sobre un escenario.

"¡Lo has dicho todo! Vengo a disfrutar" ha asegurado por su parte Lucía Dominguín cuando le hemos comentado que llegó el día y que menuda maravilla poder disfrutar otra vez de su hermano en concierto.

"Al final son muchas generaciones, muchas canciones, su vida ¿no? Es como una historia. Tendría que hacer una especie de Mamma Mía" ha propuesto la hija de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, confesando que antes del concierto ha preferido no hablar con Miguel. "A ver si puedo decir algo que le rechine y no. No, no, no" ha expresado, sin confirmar si tras la actuación bajaría al camerino a darle la enhorabuena: "Te imaginas muchas cosas. No sé, la vida es la que trae las cosas. Y sobre todo que fluya".

Al margen de la reaparición del cantante, su familia está en el punto de mira tras la detención de su primo Cayetano Rivera Ordóñez, sobre la que Lucía ha preferido no pronunciarse. "No tengo ni idea" ha afirmado tajante antes de acceder al Palacio de los Deportes.