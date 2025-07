Mercado de bonos descarta recorte de tasas en julio tras sólido informe de empleo

(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro cayeron después de que un informe de empleo mejor de lo esperado para junio llevara a los operadores a descartar un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

Los bonos a corto plazo lideraron la caída, con alzas de casi 10 puntos en los rendimientos a dos y cinco años. Las tasas a diez años subieron 6 puntos básicos, hasta el 4,34%.

La puerta para un recorte en julio está cerrada y “la Fed se tomará libre el verano”, señaló Gregorio Faranello, jefe de estrategia y negociación de tasas de Estados Unidos en AmeriVet Securities. “El factor decisivo para que la Fed actuara era el empleo, y este informe da margen al presidente Jerome Powell para adoptar una postura de espera ante una eventual relajación de la política monetaria”.

Los swaps de tasas de interés mostraron que los operadores veían casi nulas las probabilidades de que la Fed reduzca las tasas en la reunión del 29 y 30 de julio, frente a una probabilidad de alrededor del 25% que se barajaba antes de conocerse el informe. Las probabilidades de un recorte en septiembre se redujeron a alrededor del 75%.

Las nóminas aumentaron en 147.000, tras ligeras revisiones al alza respecto a los dos meses anteriores, superando la mediana de las proyecciones de 106.000 según una encuesta de Bloomberg. La tasa de desempleo bajó del 4,2% al 4,1%.

