Kiko Hernández, implacable con Las Campos, revela el nuevo y sorprendente proyecto de Terelu

Lejos de tomarse un merecido descanso tras el parón de 'Tentáculos' en Ten hasta el próximo septiembre, y después de ser intervenido de urgencia de un bulto en la espalda este lunes -como él mismo reveló en el último programa antes de las vacaciones horas después de su paso por quirófano- Kiko Hernández ha reaparecido en el desfile con el que el diseñador José Perea ha dado el pistoletazo de salida en una céntrica terraza de la capital a la Semana del Orgullo en Madrid.

"Me operaron por la mañana a las 10, y le dije a la doctora 'por favor, sácame de aquí que tengo Tentáculos', y firmé el alta voluntaria para poder estar en el programa, y la verdad que guay, estoy muy bien" ha revelado, confirmando que su intervención fue "muy rápida" y ya está prácticamente recuperado: "Era un bulto aquí en la espalda, un inconveniente que me molestaba, me lo quité y se acabó".

Apenas 48 horas antes de su operación, Kiko asistía a la boda de su gran amiga Marta López con Alejandro Huerta, a la que también asistió Makoke -ex de su íntimo Kiko Matamoros y con la que siempre se ha mostrado muy crítico- a la que no ha dudado en lanzar un dardo y una dura advertencia tras asegurar ante las cámaras que no tenía nada que hablar con él.

"Makoke, pobrecita, qué pena, que, fíjate, está a unos meses de casarse, acaba de salir de un concurso, acaba de, acaba de... Bueno, pues de estar en eso, casi de finalista en Supervivientes, y lo único que le preguntan es por Kiko Hernández. Fíjate qué triste, ¿no? Qué pena, ¿no? Que sí... Solamente, Kiko Hernández, Kiko Hernández. Y ella, no voy a dejar ni un minuto para hablar de Kiko Hernández, ¿no? Pero, hija mía, si solo te preguntan por mí, será por algo. Porque tu concurso ha sido una mierda, una macaca, y porque no tienes otro tema del que te puedan preguntar. La pobre, es que no tiene nada" ha sentenciado.

"Bueno, sí tiene. Va a tener muchos platos de televisión cuando salga la exmujer de su marido. Que le han hecho ya una previa, y dice cosas tan fuertes de cómo es esta persona y cómo trataba a su exmujer que si la ponen antes de la boda, igual ya no hay boda" ha añadido demoledor, convencido de que si la colaboradora, "es muy lista", escucha la entrevista y hace caso a lo que diga la exmujer de Gonzalo, el 'sí quiero' de Makoke corre peligro.

Coincidiendo con el último programa de 'Tentáculos' hasta septiembre, Kiko desvelaba en exclusiva que Terelu Campos será la sustituta de Laura Madrueño como presentadora de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars' que arrancará en las próximas semanas desde Honduras.

Una noticia que por el momento no han confirmado ni Mediaset ni la hija de María Teresa Campos, pero en la que el tertuliano se reafirma: "Lo dije hace dos meses, que iba a presentar un programa en Telecinco. Lo que no sabía era cuál era el programa, pero hace cuatro semanas me dijeron cuál era. Quería esperar al último Tentáculos para decirlo, la bomba, la bomba... Y aunque lo han desmentido yo digo que esta señora lo ha firmado ya. Y es presentadora en Honduras de All Star".

Con la sinceridad que le caracteriza, Kiko ha dejado claro que no sigue teniendo cariño a Terelu "porque nunca le he tenido mucho". "Lo poco que le he tenido no lo pierdo. Pero tampoco es que sea hermana del alma, ni... Ha sido una compañera. Y ya está. Y a Carmen Borrego tampoco. Yo no tengo afecto a nadie de esa familia porque no he tenido nada con esa familia. Nunca he tenido nada, solamente con la madre. Con el resto no he tenido nada. Ni comida, ni cenas, nada" ha sentenciado implacable.