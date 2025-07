Aumento de nóminas en EE.UU. supera las previsiones en junio

(Bloomberg) -- La creación de empleo en Estados Unidos superó las expectativas en junio por cuarto mes consecutivo y la tasa de desempleo cayó, lo que muestra un mercado laboral saludable a pesar de una economía en desaceleración.

Las nóminas aumentaron en 147.000 puestos tras ligeras revisiones al alza de los dos meses anteriores, según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado el jueves, un día antes de lo habitual debido a la festividad del Día de la Independencia. La tasa de desempleo cayó al 4,1%.

Las nóminas privadas aumentaron solo 74.000 en junio, la cifra más baja desde octubre, debido en gran parte al sector de la salud. Las cifras concuerdan con una moderación en la contratación, a medida que los empleadores se enfrentan a la errática política comercial del presidente Donald Trump y esperan que el Congreso apruebe su emblemática reforma fiscal. A pesar de la ralentización de la actividad económica y la creciente incertidumbre en la primera mitad del año, las empresas se han mostrado en general reacias a reducir su plantilla.

Los datos sobre el empleo también contribuirán a configurar el debate entre los banqueros de la Reserva Federal sobre cuándo reanudar la baja de las tasas de interés. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha afirmado que no hay prisa por reducir los costos de financiación hasta que haya más claridad sobre el impacto de los aranceles en la inflación. Las presiones sobre los precios han sido moderadas en lo que va de año.

Powell declaró recientemente ante los legisladores que, si el mercado laboral se debilitara de forma significativa, sería posible recortar las tasas antes de lo previsto.

