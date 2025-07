Angy Fernández habla por primera vez de su ruptura sentimental con Pepe Nufrio

Javi de Hoyos anunciaba hace unos meses la ruptura sentimental -y sorpresa- entre Angy Fernández y Pepe Nufrio y este jueves, 3 de julio, la actriz lo ha reconocido públicamente ante los micrófonos de Europa Press.

"El corazoncito roto, pero ya llegará la persona que me cuide y que me quiera como soy", explicaba Angy cuando le preguntaban por cómo se encontraba su corazón. A pesar de haber superado algunos altibajos durante su relación, parece que su historia de amor llegó a su fin y ya no hay nada que hacer.

Tanto es así que ella misma reconocía que "ahora mismo no tengo contacto con esta persona, no sé nada de él", pero le desea que "le vaya bien y espero que la persona que llegue me quiera como soy", aseguraba al final, dejando entrever que no han terminado del todo bien.

Sin embargo, terminaba sus declaraciones desvelando que "tristemente le quiero, pero es igual", unas palabras que reflejan el mal momento sentimental por el que está pasando la actriz tras su ruptura.