Ana Boyer y Fernando Verdasco guardan silencio sobre la ausencia de Íñigo Onieva en la portada del bautizo de su hijo

Después de la polémica que hubo porque Íñigo Onieva no apareciese en la portada de ¡HOLA! en el bautizo del nieto de Isabel Preysler -hijo de Fernando Verdasco y Ana Boyer-, la pareja ha regresado a Madrid y se han tenido que enfrentar a las preguntas de la prensa en el aeropuerto.

Con prisa y sin querer afrontar todas las especulaciones que ha habido tras le bautizo, la hija de Preysler confesaba que "todo está muy bien" y no aprovechaba el momento para desmentir que exista ningún problema con el empresario.

Hace unos días, Isabel salía al paso asegurando que lo habían pasado "muy bien" en la celebración y se desentendía del motivo por el que Íñigo no aparecía en la portada: "No, que va, a eso se lo preguntas a los de ¡HOLA! no a mí".

De esta manera, la madre de Ana desmentía así que hubiese sido una decisión de la familia y que existiese ningún problema con el marido de Tamara. Ahora, el matrimonio ya se encuentra en Madrid y quizás se dejen ver de nuevo ante las cámaras para zanjar la polémica.