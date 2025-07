Trump amenaza a Japón con aranceles del 35% ante la dificultad de llegar a un acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de la dificultad de llegar a un acuerdo comercial con Japón antes de que el próximo 9 de julio acabe la actual tregua arancelaria de 90 días, añadiendo que podría fijar una tarifa del 30% o el 35% a las exportaciones japonesas, un gravamen superior al 24% anunciado inicialmente el pasado 2 de abril.

"No estoy seguro de si lo lograremos. Lo dudo", reconocía el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa a bordo del 'Air Force One', donde aclaró que no se plantea una prórroga a la pausa de 90 días para la entrada en vigor de los aranceles recíprocos anunciados el pasado 2 de abril en el llamado 'Día de la Liberación'.

En el caso de Japón, el presidente estadounidense lamentó que "están muy malcriados", por lo que les resulta muy difícil llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

"No aceptan arroz, y sin embargo lo necesitan desesperadamente. No aceptan otros productos que tenemos", ha señalado Trump, recordando que EEUU registra un gran déficit comercial con Japón, lo que "es muy injusto".

"Tenemos una excelente relación, mucha confianza y, en cierto modo, una gran colaboración. Pero en el comercio, han sido muy injustos. Esos tiempos ya pasaron", ha asegurado Trump, sugiriendo que "pagarán un 30%, un 35% o la cifra que hayamos determinado".

"A algunos países ni siquiera les permitimos comerciar", ha amenazado.