La ONU aprueba el presupuesto de sus misiones de paz pese a la enmienda israelí sobre la de Líbano

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este martes un presupuesto de 5.380 millones de dólares (4.558 millones de euros) para las operaciones de paz de la ONU en el año fiscal 2025 - 2026, pese a una enmienda de Israel sobre la misión en Líbano y con una reducción presupuestaria tras la liquidación de las de Liberia y Costa de Marfil.

Aunque casi la totalidad de las partidas se han aprobado sin votación, la resolución para la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) sí tuvo que ser aprobada de esta manera después de que Israel realizase una enmienda oral, rechazada con cinco votos a favor (Argentina, Canadá, Israel, Paraguay y Estados Unidos) frente a 83 en contra y 57 abstenciones. Por contra, la votación sobre la partida se ha saldado con 147 votos a favor, tres en contra (Argentina, Israel y Estados Unidos) y una abstención (Paraguay).

El Ejército de Israel ha tenido en el último año múltiples enfrentamientos con la FINUL, como los disparos contra el perímetro de una de las bases de la misión en mayo o el allanamiento de la base de Naciones Unidas por parte de un tanque israelí o el derribo de una de sus torres de observación en octubre de 2024. En aquel momento, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a plantear el repliegue de la misión en el marco de las operaciones israelíes contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Con todo, y tras una reducción del 3,76 por ciento con respecto al presupuesto de 5.590 millones de dólares (4.735 millones de euros) del anterior año fiscal tras la liquidación de las misiones en Costa de Marfil y Liberia, la Asamblea ha aprobado los presupuestos de doce misiones de paz, de los centros logísticos de Entebbe, en Uganda, y Brindisi, en Italia, así como de la cuenta de apoyo para el mantenimiento de la paz. Estas operaciones suponen en su conjunto el despliegue de casi 70.000 militares, policías y personal civil en África, Oriente Próximo y Europa.

Entre ellas se encuentran las misiones de la ONU establecidas en República Democrática del Congo, Chipre y República Centroafricana, ejemplos de las operaciones que, según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, trabajan para estabilizar las zonas de conflicto, apoyar procesos políticos, proteger a la población civil y colaborar con el desarme de organizaciones y el establecimiento del Estado de Derecho.

LOS PRESUPUESTOS, AFECTADOS POR PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

"Me gustaría que hubieran ido un poco más allá para resolver uno de los problemas subyacentes de la ONU, que nos ha estado afectando durante 80 años", señaló el interventor general de cuentas de la ONU, Chandramouli Ramanathan, durante las negociaciones de la semana pasada, en las que explicó que la falta de liquidez ha llevado a recortar el gasto en un 10, 15 o incluso 20 por ciento de los presupuestos aprobados en múltiples ocasiones.

Ramanathan advirtió de que "sin dinero, no hay implementación. No hay suficiente liquidez". "No puedo insistir lo suficiente en el enorme esfuerzo que deben realizar ustedes para, de alguna manera, ayudarnos a superar esa barrera y abordar un problema que ha afectado a la ONU durante tantos años", insistió.