José Luis Martínez-Almeida da la última hora sobre su paternidad tras salir de cuentas Teresa Urquijo

A estas alturas todos imaginábamos que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo ya habrían sido padres d su primer hijo, ya que la mujer del alcalde de Madrid salió de cuentas el pasado 24 de junio. Sin embargo, una semana después, y continuando con sus compromisos profesionales hasta el último momento, el político popular ha revelado que por el momento "todavía no podéis darme la enhorabuena" porque el pequeño Lucas -un nombre con gran significado en la familia de la joven, cuyo padre se llama Lucas- se está haciendo de rogar y todavía no ha nacido.

"Todo va bien, pero no asoma la cabeza" comentaba con la espontaneidad que le caracteriza entre risas Martínez-Almeida este lunes durante la inauguración de la nueva ubicación de la escultura Hermes de Rafael Canogar en Carabanchel.

Sin planes para tomarse un descanso hasta que llegue al mundo su hijo, el alcalde ha visitado este martes el refugio antiaéreo del Parque del Retiro que se construyó durante la guerra civil para salvaguardar a los ciudadanos de los bombardeos aéreos y, resignado pero feliz porque todo marcha a la perfección y Teresa se encuentra muy bien tras cumplir las 40 semanas de embarazo el pasado 24 de junio, ha insistido en que por el momento no podemos felicitarle por su paternidad.

"Teresa está muy tranquila, todo va en orden y esperando, pero todavía no me pueden dar la enhorabuena" ha expresado con una sonrisa de oreja a oreja.

Además, ha revelado que hasta que nazca el pequeño Lucas no piensa cogerse la baja paternal: "Voy a trabajar hasta el último minuto porque esa es mi obligación y yo creo que los madrileños es lo que esperan de mí, que me coja el permiso por paternidad y disfrute mi familia, pero que mientras no suceda el nacimiento, pues esté también trabajando por todos ellos" ha expresado.