Elisa Aguilar: "Scariolo es un visionario, el mejor seleccionador de nuestra historia"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, calificó este miércoles al técnico Sergio Scariolo como un "visionario" y no dudó en afirmar que es el "mejor seleccionador" de la historia del baloncesto nacional, tras el anuncio de que el italiano dejará el cargo después del Eurobasket de 2025.

Elisa Aguilar agradeció a Scariolo sus 15 años de "dedicación" al baloncesto nacional, en los que logró, entre otros méritos, 5 oros, 1 plata y dos bronces en Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos. "Eres el mejor seleccionador de nuestra historia y has tenido una implicación día a día. Has tenido una visión integral de nuestro deporte y has sido un visionario", comentó.

Tras el anuncio de la lista de 15 jugadores seleccionados para la gira de preparación para el Eurobasket de 2025, en la que Sergio Scariolo avanzó que sería su "último torneo" en el banquillo nacional, Aguilar ensalzó el "compromiso", "implicación", "trabajo incansable" y la creación de una "personalidad competitiva reconocible" impregnados por el preparador transalpino.

"Me trasladó que era el momento de dejarlo. No fue una buena noticia porque cuando se va el mejor seleccionador de la historia no es un buen momento. Pero se ha ganado la oportunidad de decidir el momento en el que dejarlo. No tenemos urgencia y no vamos a entrar en rumores de nombres", manifestó.

De la lista de 15 jugadores preseleccionados, la presidenta de la FEB subrayó la combinación de veteranía y juventud. "Este verano no estarán dos de nuestros capitanes que tantas alegrías nos han dado como Rudy Fernández y Sergio Llull, que han dejado un legado en el que los hermanos Hernangómez, Alberto Díaz y Brizuela van a poner todo ese aprendizaje al servicio del equipo. Junto a ellos, también hay algunos jugadores jóvenes que aportan esa frescura, esa valentía competitiva, que ponen las bases para que el futuro sea cada día más presente", dijo.

Aguilar coincidió con Scariolo en que el grupo de España en la primera fase del Eurobasket es "complicado". "Solemos tener mala suerte en los sorteos, pero lo vamos a afrontar con todas las garantías. Sabemos que el camino es exigente, pero a esta selección no le vamos a poner una presión añadida porque nuestro proyecto es a largo plazo", advirtió.

No obstante, la máxima responsable de la FEB destacó que los internacionales llevan el 'adn' de haber vestido la camiseta nacional. "Y sabemos que van a dar la mejor versión de sí mismos para que Sergio pueda tener la despedida que se merece", concluyó.