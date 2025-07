Dani Olmo y las inscripciones en el Barça: "Al final todo se soluciona pero las dudas pueden existir"

El jugador del FC Barcelona Dani Olmo ha comentado que las dudas "pueden existir" respecto a si un jugador va a poder ser inscrito o no con el Barça en este mercado, relacionado todo ello con la posibilidad del fichaje del jugador del Athletic Club Nico Williams, si bien ha recalcado que "al final todo se soluciona" y ha recordado su caso, en el que pasó de no ser inscrito a poder jugar --con mediación del CSD--.

"Al final todo se soluciona. Está claro que las dudas pueden existir, por todo lo que pasó el año pasado, pero yo tuve la máxima confianza con el club, no era un tema que me preocupase y al final todo se solucionó y pude jugar, que era lo que importaba", aseguró a los medios tras un evento personal.

Olmo hizo estos comentarios tras ser preguntado en varias ocasiones por la posible llegada de Nico Williams a Can Barça. "De Nico no sé nada. Lo de la selección y lo que vamos hablamos en vacaciones, pero Nico es un otro jugador muy top. Es jugador de otro club, también hay que respetarlo. Pero al final en el Barça juegan los mejores", comentó.

"Nico es un gran jugador. Al final ya lo ha demostrado con su club, con la selección, el nivel que da. Ya sabemos cómo se adaptaría y cómo se haría. A mí me gusta jugar con los mejores. Ya he dicho el nivel que tiene, así que ya está dicho", repitió.

También fue preguntado por el jugador del Liverpool Luis Díaz, con quien Olmo coincidió en Ibiza, de vacaciones, y la posibilidad de que jueguen juntos en Barcelona ."Bueno, si hablamos del tema me lo guardo un poco para nosotros. Fue una conversación privada, pero está claro que Luis, que para empezar no lo conocía, es una grandísima persona y como jugador yo creo que todos lo sabemos, es un crack mundial y al final en el Barça tienen que jugar los mejores", reiteró.

Por otro lado, aseguró que el objetivo del equipo para la nueva temporada es "repetir" o mejorar los éxitos de la anterior campaña, con el triplete nacional formado por Liga, Copa y Supercopa. "Ganar. Al final, repetir. Siempre digo que lo más difícil del deporte no es ganar, sino repetir. Este será el objetivo. Ahora tenemos equipo, jugadores, descanso y afrontamos la temporada con la máxima ambición", señaló.

"Podría decirse que sí, que el Barça es favorito, pero al final hay otros equipos que se han reforzado bien. Nosotros tenemos la ambición y las ganas de competir con todo y de ir a por todo. Es lo único que queremos y en lo que pensamos", manifestó el internacional español.

Además, el de Terrassa no cierra las puertas a jugar de 'falso 9'. "La de 'falso 9' es una posición que conozco, que ya he jugado anteriormente tanto con la selección como con el Barça en alguna ocasión. Así que no tendría ningún problema", se sinceró.

También fue preguntado por el nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. "Es un muy buen entrenador. Yo tuve la mala suerte de jugar contra él cuando estaba en Alemania, contra el Leverkusen. Y bueno, ha demostrado que es un gran entrenador. Seguro que les va a aportar un plus. Pero al final, yo creo que dependemos de nosotros y tenemos que mirar lo que nosotros hacemos. Que yo creo que aún podemos hacer más", manifestó.