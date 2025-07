Boris Izaguirre sale en defensa de Cayetano Rivera tras su detención

Íntimo amigo de Miguel Bosé desde hace años, y tras arroparlo en su reaparición el pasado febrero en México después de 8 años alejado de los escenarios por sus problemas de voz, Boris Izaguirre no se ha perdido el regreso del artista este martes a Madrid en el marco de su gira mundial 'Importante Tour', que arrancó el pasado sábado en Murcia y tendrá una decena de paradas en nuestro país en ciudades como Barcelona, Sevilla, o A Coruña.

"En cierta manera Miguel yo creo que me descubrió y forma parte de mi vida, compartimos de alguna manera a Lucía, su madre, y la verdad que yo creo que hemos tenido una amistad muy bonita que ya tiene más de 30 años" ha reconocido a su llegada al Movistar Arena, revelando que Miguel "está estupendo".

"He visto este concierto en México y la verdad que vengo con muchas ganas de verlo otra vez, porque es fantástico, importante, es quizás uno de los mejores conciertos de Miguel Bosé. Cada canción va un poco como dando paso a otro de esos episodios dentro de la historia que el concierto cuenta, que básicamente es esta recuperación de Miguel como persona, su lucha entre Miguel y Bosé, y el hecho de cómo ahora realmente va a estar delante nuestro una persona que en ocho años, muy difíciles, ha conseguido rehacerse y reconstruirse" ha asegurado emocionado.

Una cita en la que Boris se ha pronunciado impactado sobre la detención de Cayetano Rivera en la madrugada del pasado lunes después de protagonizar un altercado en un conocido restaurante de cómida rápida del centro de la capital: "La verdad es que tengo muy poca noticia sobre ello, porque no lo podrás creer, pero no he estado aquí en Madrid estos días, he visto un poquito en Instagram, pero no puedo mirar nada porque tampoco entiendo exactamente qué es lo que ha sucedido" ha apuntado.

Sin embargo, y apostando por la prudencia, el presentador ha salido en defensa del torero, explicando que "indiscutiblemente, conmigo ha sido una persona encantadora, siempre, mucho, mucho, muchísimo, estuve su primera boda, y le tengo enorme aprecio desde hace muchos años". "También entiendo que él y Miguel se quieren muchísimo porque son primos, pero no es plan opinar antes del concierto, así que no puedo decir nada más" ha concluido.