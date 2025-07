BBVA podrá lanzar un suplemento al folleto de la OPA sobre Sabadell cuando se apruebe vender TSB

BBVA y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentran en un diálogo para terminar de esbozar el folleto de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, que previsiblemente se completará este mes de julio, con la opción de que BBVA presente un suplemento más adelante para incluir cualquier impacto por la venta de TSB.

El Gobierno decidió el pasado martes, 24 de junio, autorizar la OPA con la condición de que BBVA y Banco Sabadell se mantengan como entidades independientes durante un periodo de tres años, ampliable por dos ejercicios adicionales.

La vocación de la CNMV, según detalló su presidente, Carlos San Basilio, la semana pasada en unas jornadas en Santander es aprobar el folleto una vez BBVA haya incluido el impacto de esta condición en la operación. La previsión tanto de la CNMV como de BBVA es que este diálogo se extienda durante estos días y que el folleto pueda estar listo para ser aprobado para el entorno de mediados de julio.

En todo caso, la fecha final de la aprobación depende de cuándo envíe BBVA la documentación que falta y de los requerimientos que le haga la CNMV para ampliarlo, según fuentes cercanas al proceso consultadas por Europa Press. Todavía no hay una fecha prefijada y dependerá del diálogo entre oferente y supervisor.

Además, según explicó San Basilio la semana pasada, BBVA tiene la posibilidad de lanzar un suplemento al folleto, una vez se haya publicado el documento original, que recoja información adicional del eventual impacto de la venta de TSB a Banco Santander.

Por lo pronto, los próximos hitos con importancia en la OPA más allá del folleto están sobre el tejado tanto de Banco Sabadell como de BBVA. El día 24 de julio, el banco catalán presenta sus resultados del conjunto del primer semestre, pero además también informará de su nuevo plan estratégico.

En ese plan estratégico se incluirán los supuestos de la evolución de Banco Sabadell sin el negocio británico de TSB. También se darán más detalles de la remuneración prevista para los accionistas. Por lo pronto, Sabadell se ha comprometido a repartir entre sus dueños 3.800 millones de euros en los próximos meses. Este reparto incluye 2.500 millones de euros procedentes del capital generado por la venta de TSB y 1.300 millones de euros de dividendos con cargo a resultados de este año.

Posteriormente, será el turno de BBVA, que publicará sus propios resultados del primer semestre el 31 de julio, con el folleto de la operación ya publicado, si se cumplen las estimaciones tanto del propio banco como de la CNMV.

A renglón seguido, el 6 de agosto, se celebrará una junta general de accionistas de Banco Sabadell con carácter extraordinario para decidir tanto la venta de TSB como el reparto de un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción. El consejo tiene que someter la venta del negocio a aprobación de la junta por el deber de pasividad que impone la legislación al estar siendo objeto de una OPA.

Una vez se apruebe el folleto, BBVA tiene un plazo de cinco días hábiles para abrir el periodo de aceptación, que será cuando los accionistas de Banco Sabadell podrán decidir si acuden al canje que ofrece BBVA. Este periodo, según la legislación española, puede abarcar un plazo de 15 a 70 días. Como BBVA también está afectado por legislación estadounidense, el plazo mínimo será de un mes.

No obstante, no está decidida la duración del periodo de aceptación. Tanto desde BBVA como desde la CNMV consideran preferible que el periodo no finalice durante el mes de agosto, al ser un mes de reducida actividad bursátil.