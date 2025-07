Almeida defiende que Madrid celebra su Orgullo "igual de bien" mientras otros sólo buscan "rédito político"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que Madrid celebra su Orgullo "igual de bien que se ha celebrado siempre, con la misma vitalidad, con el mismo dinamismo y con la misma diversidad que caracteriza a la ciudad" y eso frente a algunos que sólo buscan el "rédito político" en la confrontación.

"Todos sabemos que cuando llega el Orgullo hay algunos que quieren sacar un rédito político pero hay otros que queremos garantizar que el Orgullo se celebre como siempre se ha celebrado en la ciudad de Madrid. Hay algunos que vienen con las banderas, hay algunos que vienen con las críticas, hay algunos que vienen con alusiones de homofobia pero hay otros que llevamos seis años trabajando para que el Orgullo tenga la pujanza, la vitalidad y la diversidad que tiene en estos momentos en la ciudad de Madrid", ha sostenido desde las cocheras de EMT Madrid en Carabanchel.

Contestando a la portavoz socialista Reyes Maroto, el primer edil ha sostenido que Madrid es "una de las ciudades más abiertas y más diversas que hay en el mundo", para espetarle que "sus predicciones apocalípticas en relación con el Orgullo en Madrid no se han cumplido y, sin embargo, cada año insisten, insisten, insisten".

"El año que viene van a decir lo mismo. Si continúa Reyes Maroto, que no lo sabemos, pero si continúa, que yo espero que continúe, dirá lo mismo. Y Rita Maestre (Más Madrid) volverá a decir lo mismo, que si la bandera por aquí, que si este no va, que si este es homófobo, que sus pactos con no sé quién, que sus pactos con no sé cuántos. Y lo único que puedo decir es que el Orgullo se celebra igual de bien que siempre", ha declarado.