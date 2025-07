Yolanda Díaz ve una "vergüenza" entrada en prisión de Cerdán e insta a Sánchez a actuar: "No caben paños calientes"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Sumar), ha afirmado este martes que ver al 'exnúmero tres' del PSOE Santos Cerdán entrar ayer en prisión provisional por presunta corrupción en la trama Koldo es una "vergüenza, sin contemplaciones".

De esta forma, ha proclamado que ante la gravedad de esta crisis "no caben paños calientes" y ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE a actuar y a dar explicaciones sobre lo qué ha pasado y "hasta donde llega" esta presunta trama en su seno. Ha denunciado la situación "muy grave" de "corrupción" que se está viviendo ahora en España como consecuencia del 'caso Koldo'. Ha advertido de que ante lo que está ocurriendo, "no hay paños calientes" porque estamos "ante un problema de país".

Aparte, ha urgido que en el marco de la comisión de seguimiento de la coalición entre PSOE y Sumar que tendrá lugar mañana su socio tiene que decidirse ya a adoptar medidas contundentes de regeneración democrática y dar un "giro copernicano" a la legislatura. Y es que ha argumentado que esto ya no es un problema del PSOE ni de su comité federal que se celebra este sábado sino "un problema de país".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa junto al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la financiación al desarrollo que se celebra en Sevilla, cuestionada por si ve viable la legislatura y su valoración sobre la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ordenar la prisión preventiva para Cerdán.

"Creo que he sido clara. Si digo que hay que dar explicaciones de manera rápida, claras y saber qué ha pasado (...) La gente necesita explicaciones, todas las que sean menester", ha agregado la titular de Trabajo, quien ha advertido de que "no se puede mirar para otro lado" ante el caso de Cerdán, con quien, según ha trasladado a los periodistas, nunca ha "hablado" y que solo conoce su voz por los "audios" de la UCO.

Díaz ha admitido su "enfado", al igual que el resto de la ciudadanía, al ver que en plena pandemia había unos "golfos robando". Así, ante el calado que adquiere la trama Koldo, ha alertado de que no puede haber más dilaciones en la respuesta por parte del PSOE y se tienen que rendir cuentas a los ciudadanos.

Yolanda Díaz se ha remitido a la reunión que mañana mantendrá Sumar, su formación, con el PSOE y a la que llevarán un documento.

"Esto es muy grave; sin paños calientes porque lo que estamos viviendo en España es muy grave", ha recalcado Díaz, quien ha dicho que la corrupción "erosiona las democracias".

"No quiero poner paños calientes, porque no los hay; es muy grave", ha insistido la vicepresidenta segunda del Gobierno, quien ha exigido "tolerancia cero con la corrupción". "Es tan grave que mañana hemos instado al Partido Socialista a convocar de urgencia la comisión de seguimiento del pacto entre ambas formaciones políticas, porque hay que actuar ya, sin contemplaciones", ha recalcado Díaz.

Ha señalado que mientras durante la pandemia del Covid, mucha gente enfermaba y el Ministerio de Trabajo tenía que gestionar ERTEs en empresas, "había unos golfos al lado robando", en referencia al exministro de Fomento José Luis Ábalos y Koldo García.

"Yo no robo, mis ministros no roban, la gente que está en nuestros equipos no roban, nosotros venimos de unos espacios políticos que llevan gobernando muchos años y no robamos", ha sentenciado Yolanda Díaz, para quien la "tolerancia cero con la corrupción supone también que digamos que la corrupción cero existe".

En su opinión, esto ya "no va" del Comité Federal del PSOE del sábado, sino que estamos ante un "problema" de país, ante lo que hay que tomar medidas urgentes y contundentes. A su juicio el "bipartidismo" en España tiene "dos problemas, el PP y el PSOE", que se han visto afectados ambos por problemas de "corrupción".