Nothing presenta Phone (3), un móvil que lucha "contra la tecnología aburrida" con la 'Glyph Matrix' como emblema

Nothing ha presentado este martes su nuevo Phone (3), un móvil que lucha contra la "tecnología aburrida" gracias a su original diseño, un sistema operativo único y una cámara versátil. El emblema de esta evolución es la nueva 'Glyph Matrix', una pequeña pantalla circular de micro-LED situada en la parte trasera del teléfono, con la que la marca busca "transformar la forma de estar conectado".

"La tecnología se ha vuelto aburrida; todos los teléfonos parecen iguales, se usan igual y hacen lo mismo", ha señalado Carl Pei, CEO de Nothing, que incide en que se han tomado dos años -desde el lanzamiento del Phone (2)-, para desarrollar este 'smartphone', un 'flagship' que "vuelve a hacer que la tecnología se sienta personal".

En un evento celebrado en Londres, el directivo ha aludido a viejos iconos tecnológicos, como el iPod o la Game Boy, incidiendo en su impacto en la sociedad. "La tecnología solía ser divertida", ha apostillado. Con esto en mente, ha puesto el foco en los esfuerzos de Nothing para diferenciarse del resto de fabricantes, tanto a nivel de 'hardware' como de 'software'. "En Nothing no seguimos tendencias, hacemos las cosas con sentido y junto con nuestra comunidad", sentencia.

UN DISEÑO ROMPEDOR

El diseño siempre ha sido una de las señas de identidad de Nothing y Phone (3) es un salto hacia adelante. Este nuevo dispositivo fusiona geometría atrevida con un diseño modular refinado. Es posible que sea un dolor de cabeza para los amantes de la simetría, pero no cabe duda de que la manera en la que plantean la disposición de las cámaras y el resto de elementos del dorso del teléfono es única.

El rediseño de los bordes, más redondeados, mejora la ergonomía, mientras que el frontal presenta marcos uniformes de sólo 1,87 mm, un 18 por ciento más finos que en Phone (2), enmarcando una pantalla AMOLED más inmersiva.

En la zona trasera del Phone (3) está la Glyph Matrix, esa pequeña pantalla circular diseñada para reducir el uso de la pantalla principal y mostrar la información clave de forma más eficiente. Desde notificaciones específicas por app hasta alertas por contacto o indicadores de progreso en tiempo real, que mantienen al usuario informado de un vistazo, evitando las distracciones.

Glyph Toys, una extensión lúdica de Glyph Matrix, añade herramientas rápidas y minijuegos en la parte trasera del teléfono, como espejo, reloj digital, cronómetro, indicador de batería o reloj solar, entre otras muchas funciones, que se irán actualizando con las sugerencias y aportaciones de la comunidad de desarrolladores.

ESPECIFICACIONES DE TOPE DE GAMA

Phone (3) incorpora un sistema de tres lentes de 50 MP, con un sensor principal de 1/1,3", capaz de grabar vídeo en calidad 4K a 60 fps con gran nitidez y estabilización óptica. Además, incluye ajustes predefinidos desarrollados junto a fotógrafos profesionales para lograr un acabado cinematográfico al instante.

Equipado con el nuevo Snapdragon 8s Gen 4, ofrece procesamiento de imagen de última generación, un rendimiento más rápido en IA y 'gaming', y mayor eficiencia frente a Phone (2). Su batería de 5.150 mAh de silicio-carbono promete hasta 80 horas de uso, con carga rápida por cable de 65 W y carga inalámbrica de 15 W.

Todo en una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y resolución 1,5K, con materiales 'premium' y resistencia al agua y polvo IP68. Este panel cuenta con una tasa de refresco adaptativa de 30 a 120 Hz y alcanza hasta 4.500 nits, lo que garantiza visibilidad en cualquier condición de luz. Además, el soporte para Ultra HDR da vida al contenido con colores vivos, brillos realzados y negros intensos.

En lo que respecta al sistema operativo, Nothing OS 3.5 promete "una experiencia rápida y fluida, centrada en la utilidad y un diseño intencional". Nothing invita a los usuarios a personalizar la navegación con un tema monocromo que reduce distracciones o elimina los nombres de las apps para un aspecto más limpio.

UN ENFOQUE "MÁS MEDITADO" RESPECTO A LA IA

"Mientras la industria añade IA de forma apresurada, Nothing apuesta por un enfoque más meditado, integrando inteligencia de forma natural desde el principio. El resultado: interacciones más simples, humanas e inteligentes", explica la compañía, que comparte las tres funciones clave que tendrá su nuevo 'smartphone'.

Así, presenta 'Essential Search', un buscador universal accesible al deslizar hacia arriba en la pantalla de inicio, de manera que el usuario pueda encontrar contactos, fotos, archivos y recibe respuestas rápidas, del tiempo a eventos o lugares, y 'Flip to Record', que permite transcribir y resumir reuniones con solo poner el móvil boca abajo.

Por otro lado, la marca incorpora al Phone (3) 'Essential Space', un espacio sereno para que los usuarios guarden ideas, notas y contenido, organizado por IA. "Como un segundo cerebro. Ya 1 de cada 5 usuarios lo usa semanalmente", apostillan desde Nothing, asegurando que todo esto "sienta las bases para un sistema operativo que se adapta al usuario, ofreciendo un espacio para crear, conectar y explorar a su manera".

Phone (3) estará disponible en negro y blanco, en dos versiones: 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento por 799 euros; y la versión más 'premium' (16 GB + 512 GB), por 899 euros. Este nuevo terminal se puede reservar desde el 4 de julio de 2025 en nothing.tech y algunos 'partners' autorizados, mientras que su venta oficial comenzará el 15 de julio de 2025.