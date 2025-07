Niegan sus roles en el intento de golpe de Estado de Leyva a Petro los dos congresistas de EEUU señalados

Los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Antonio Giménez han desechado este lunes las alegaciones sobre su participación en el presunto plan del exministro de Exteriores de Colombia Álvaro Leyva para deponer en un golpe de Estado al presidente del país sudamericano, Gustavo Petro.

"Me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia", ha afirmado Díaz-Balart en la red social X. "Siempre me he reunido con personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones, incluyendo múltiples encuentros con funcionarios del actual Gobierno de Colombia, como el presidente Petro (o) embajadores", ha explicado, antes de terminar con un "cada loco con su tema".

Giménez, en un tono más agresivo, ha asegurado en otra publicación: "Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro".

Sus comentarios responden a una publicación de 'El País' relativas a unos audios según los cuales Leyva intentó acercarse al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de que ayudara a desatar una "presión internacional" que desembocara en la salida del poder del presidente colombiano. Para ello, el hijo del exministro, Jorge Leyva, se habría reunido con Díaz-Balart y tendría previsto hacer lo mismo con Giménez.

Leyva, inhabilitado durante diez años desde noviembre de 2024 por un caso de corrupción vinculado a la licitación para la emisión de pasaportes, publicó en abril una carta en la que achacaba a Petro un "problema de drogadicción".

Petro aseguró el domingo haber nombrado "sin ningún cálculo político" al exministro Leyva y lamentó ser durante meses "víctima de la injuria" en un mensaje en X con el que quiso responder a "un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón".