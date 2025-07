Las CCAA del PP piden a Aagesen la dimisión o cese de Hugo Morán tras la "bronca" reunión del lobo del pasado viernes

Un total de once comunidades autónomas (CCAA) y Ceuta y Melilla --las gobernadas por el PP-- han pedido por carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la dimisión o cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la Comisión Sectorial de Medio Ambiente del pasado viernes, que desde el PP criticaron por su "tono bronco, despectivo, con faltas de respeto, encontronazos y salidas de tono".

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los gobiernos autonómicos critican que Morán tratase de abrir un debate sobre el Informe sexenal relativo al lobo cuando el presidente de la Comisión ya había trasladado que el Informe se analizará en una nueva reunión del órgano prevista para el día 11 de julio después de que se lo hubiesen pedido las mismas comunidades autónomas al no recibir ninguna documentación al respecto.

Además, las CCAA denuncian que el secretario de Estado de Medio Ambiente tratara de que se llegase a un acuerdo interpretativo de las autonomías, "proponiendo incluso que se adoptase vía procedimiento escrito". "Al suponer dicha pretensión la inclusión en el orden del día del órgano colegiado de un nuevo punto, se exigió a la Presidencia de la Comisión que en ningún caso se pudiese dar por tratado este punto".

De acuerdo con la carta, Morán abandonó la reunión "sin ningún tipo de explicación" cuando a los miembros de la Comisión les empezaron a llegar noticias donde Transición Ecológica "sentenciaba" de manera rotunda que el Informe sexenal del lobo concluía en que la especie tiene un estado de conservación desfavorable.

Según relatan las CCAA, varias autonomías trasladaron a los representantes de la Administración del Estado la "profunda deslealtad institucional" que suponía hacer público un documento estatal "que no sólo no está aprobado por parte del órgano competente, que es la Conferencia Sectorial, sino que se desconocía y que desde luego no coincide con el análisis riguroso y técnico que ha realizado cada comunidad autónoma".

Además, inciden en que el comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado Nájera, se dirigió a la representante de una comunidad autónoma haciendo afirmaciones sobre "la poca educación que se estaba mostrando en la reunión". "Expresiones de las que jamás se retractó, a pesar de los intentos de los representantes autonómicos", critican las CCAA.

Debido a ello, las autonomías piden la dimisión o cese de Morán "por haber permitido por acción y por omisión que se produjesen estos lamentables incidentes". Además, demandan una disculpas "formales" a la representante autonómica y el "respeto debido" a las CCAA y a los órganos colegiados, lo que a su juicio no sucedió ese día en el que "no se respetó" el procedimiento de aprobación del Informe sexenal y "se trasladó como acordardado" a los medios cuando "había sido retirado del orden del día".

"El Gobierno ha roto las relaciones ordinarias y leales entre las administraciones públicas al hurtar a las CCAA de un debate técnico y experto sobre la evolución de manadas de lobos en España", ha criticado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín.