Hamás se muestra dispuesto a un encuentro con mediadores sobre Gaza pero niega que haya reuniones previstas

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha expresado su disposición a mantener un encuentro con los países que ejercen labores de mediación para intentar lograr un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza, sometida a una ofensiva militar por parte de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ha especificado que por ahora no hay ninguna reunión prevista.

"Los contactos con los mediadores no se han detenido y no tenemos objeciones a un encuentro", ha dicho Taher al Nunu, uno de los principales asesores del grupo. "Sin embargo, no hay acuerdo para un nuevo encuentro en estos momentos y no sentimos que la ocupación --en referencia a Israel-- sea seria a la hora de lograr un acuerdo que ponga fin a la agresión y a la guerra", ha agregado.

Al Nunu ha especificado en una entrevista concedida al diario egipcio 'Al Shorouk' que "los mediadores en estos momentos son únicamente los hermanos de Egipto y Qatar", con lo que deja de lado a Estados Unidos, argumentando que "no hay dudas sobre la total coordinación entre Estados Unidos e Israel sobre todos los aspectos, especialmente porque le cubre las necesidades logísticas para completar la guerra".

"Incluso dan cobertura política en todos los foros internacionales, especialmente con su veto en el Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas)", ha explicado, en referencia a Estados Unidos, antes de resaltar que Hamás considera que Washington "es la única parte capaz de forzar a (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu para que ponga fin a la guerra, en caso de que quisiera hacerlo, lo que ha quedado demostrado con la experiencia de la guerra con Irán".

Asimismo, ha defendido que Hamás "ha sido serio desde el principio a la hora de lograr un acuerdo que incluya cuatro puntos: un alto el fuego, la retirada (de las tropas israelíes) de Gaza, la entrega de ayuda y la reconstrucción, y un intercambio de prisioneros", en referencia a una liberación de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 a cambio de palestinos encarcelados en prisiones israelíes.

"El enemigo no tiene intención de detener la guerra. Quiere a los prisioneros (los rehenes) y luego vuelve a su guerra de agresión. No quiere un alto el fuego, ya que Netanyahu es consciente de que eso significaría el fin de su futuro político y el colapso de su Gobierno", ha argüido Al Nunu, quien ha acusado a Israel de presentar modificaciones inadmisibles a la propuesta del enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

De esta forma, ha recordado que Hamás "aceptó" el documento de Witkoff, tras lo que el grupo "recibió unas enmiendas de la ocupación que socavaron totalmente el documento y lo convirtieron en otra cosa". "Por ello, rechazamos las enmiendas israelíes, que quitaron al documento cualquier contenido positivo. Los mediadores son conscientes de ello", ha subrayado.

"Los intentos de Netanyahu de doblar la mano a Hamás son flagrantes y conocidos y la sociedad israelí es consciente de ello. No quiere resolver el asunto de los prisioneros, no quiere una retirada (de sus tropas) y no quiere un alto el fuego, dado que es la justificación para su presencia en el poder", ha reiterado Al Nunu, quien ha insistido en que lo más importante para Hamás es que el acuerdo contemple "el fin de la guerra".

"Queremos claramente un fin permanente a la guerra y la agresión. Si esta cláusula o algo que lleve a ella está disponible, estamos preparados", ha esgrimido, al tiempo que ha hecho hincapié en que Hamás quiere que se garantice una entrada de ayuda humanitaria "en cantidad suficiente" para hacer frente a la grave crisis humanitaria en la Franja por la ofensiva y el bloqueo israelí a la entrada de bienes al enclave.

Por ello, ha reseñado que "el problema es que no hay una decisión ni una voluntad política por parte de la ocupación a la hora e terminar la guerra". "El problema no es la resistencia. El problema es la continuación de la ocupación. Cuando termine la ocupación no habrá necesidad de resistencia", ha zanjado, en referencia a las exigencias sobre un desmantelamiento de Hamás para dar este paso y terminar el conflicto.

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 56.500 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, si bien se teme que la cifra sea superior.