Guterres rechaza las evacuaciones israelíes en Gaza y subraya que la población no cabe en las "zonas seguras"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado este lunes su rechazo a las sucesivas órdenes de evacuación de Israel dirigidas a la población de la Franja de Gaza y ha alegado que los habitantes del enclave palestino ya "no caben" en las zonas designadas como "zonas seguras" por las Fuerzas Armadas israelíes.

Dujarric se ha referido así a las 150.000 personas que tuvieron que abandonar el domingo las zonas donde estaban por una nueva orden de evacuación israelí.

"La gente es empujada hacia zonas abarrotadas donde ya hay miles de personas. Estos espacios no tienen refugio, no tienen agua y no tienen sistemas de alcantarillado, por no mencionar las instalaciones médicas", ha afirmado el portavoz oficial de Guterres, Stephane Dujarric, en rueda de prensa.

El Programa Mundial de Alimentos estima que uno de cada cinco gazatíes afronta niveles catastróficos de hambre y que más de 90.000 mujeres y niños necesitan tratamiento urgente por malnutrición, ha recordado Dujarric.

Además, hay unas 143.000 toneladas de alimentos esperando en la frontera de Gaza esperando la aprobación israelí para su entrada en la Franja, ha resaltado. También se ha referido a la falta de combustible y refugio y a que Israel no ha permitido su entrada en Gaza desde hace 17 semanas.