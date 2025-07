Cypress Hill y Molotov protagonizan este martes en Icónica una noche de hip hop, rock y energía

Los californianos Cypress Hill y los mexicanos Molotov llegan a Icónica Santalucía Fest este martes con el hip hop, el rock y la energía única que caracteriza a ambas bandas.

Desde el Festival han recordado en una nota de prensa que hace tres décadas, B-Real, Sen Dog y DJ Muggs adoptaron el nombre de una calle de Los Ángeles, Cypress Hill e irrumpieron en la escena en 1991 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo. Los sencillos 'How I Could Just Kill a Man' y 'The Phuncky Feel One' se convirtieron en éxitos en el circuito underground.

Cypress Hill siguió su debut con 'Black Sunday' en el verano de 1993, que debutó en el puesto 1 del Top 200 de Billboard, obtuvo tres nominaciones al Grammy y alcanzó el triple platino en los Estados Unidos. Como resultado, Cypress Hill se convirtió en el primer grupo de rap en tener dos álbumes en el top 10 de Billboard 200 al mismo tiempo, y fue el primer grupo de hip-hop latinoamericano en lograr el estatus de platino y multiplatino, con más de 46 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Desde el lanzamiento de 'Black Sunday', Cypress Hill ha lanzado siete álbumes más; volviendo a hacer historia en 2019 cuando el grupo fue honrado con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El 18 de marzo de 2022, la banda lanzó 'Back In Black', recibiendo elogios de la crítica y poco después estrenó su documental 'Insane in the Brain', que forma parte de la franquicia 'Hip Hop 50' de Mass Appeal en colaboración con Showtime.

Tras su lanzamiento, el New York Times ha descrito el documental como "un relato a menudo cautivador del grupo", mientras que Variety declaró que "el documental de Cypress Hill debería poner en perspectiva su profunda influencia y su innovador hip-hop con tintes latinos y rock metálico impactante".

Integrada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, la veterana banda mexicana de rock Molotov se formó en 1995 para encontrar sonidos que pusieran en comunicación el rock con el punk, el metal y el hip-hop.

Su primer álbum, '¿Dónde jugarán las niñas?' (1997), registró más de un millón de copias vendidas y fue destacado como uno de los mejores álbumes en 1997 por varios medios estadounidenses, país en el que compararon a la música del cuarteto con otras bandas ya establecidas como Beastie Boys, Rage Against the Machine? y Red Hot Chili Peppers.

La mayoría de las canciones más conocidas del grupo mantienen un contenido de sátira política y crítica social hacia el gobierno mexicano y la sociedad, motivo por el cual fueron objeto de censura al principio de su trayectoria.

Su éxito les ha llevado a recorrer varias ciudades de América y de Europa. En total, ha vendido más de cuatro millones de copias de sus discos en todo el mundo.