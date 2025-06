Trump amenaza con mantener arancel del 25% a autos de Japón

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la idea de mantener los aranceles del 25% sobre los automóviles japoneses mientras continúan las negociaciones entre ambos países, a poco más de una semana de que entren en vigor una serie de aranceles más elevados si no se alcanza un acuerdo comercial.

“Así que no le damos automóviles a Japón. Ellos no aceptan nuestros automóviles, ¿verdad? Y, sin embargo, nosotros importamos millones y millones de sus automóviles a Estados Unidos. No es justo”, declaró Trump durante una entrevista en Fox News emitida el domingo.

“Ahora nosotros tenemos petróleo. Ellos podrían llevarse mucho petróleo. Podrían llevarse muchas otras cosas”, afirmó, en referencia a las formas en que Japón podría reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

Estos comentarios ponen de manifiesto que ambas partes siguen estando lejos de alcanzar un acuerdo y resaltan el riesgo de que Trump mantenga los aranceles del 25% sobre los automóviles.

La entrevista se publicó tras otra ronda de conversaciones entre el principal negociador comercial de Tokio, Ryosei Akazawa, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Akazawa voló al otro lado del mundo para mantener conversaciones cara a cara en Washington y, aunque inicialmente se reunieron en persona, las dos conversaciones posteriores tuvieron lugar por teléfono. Akazawa no pudo reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, esta vez, incluso después de prolongar su visita un día.

Tras la emisión de la entrevista de Trump, grabada el viernes, Akazawa recurrió a las redes sociales para reiterar que las conversaciones bilaterales continúan.

“Las negociaciones entre Japón y Estados Unidos se encuentran en una fase crítica y seguiremos manteniendo conversaciones sinceras y serias”, afirmó en una publicación en X. Ambas partes acordaron continuar las conversaciones esta semana tras la entrevista de Trump el viernes, añadió.

Las acciones relacionadas con el sector automovilístico en el Topix cayeron un 1,1% en Tokio el lunes, frente a un alza del 0,4% en el índice general.

Los aranceles sobre el sector automovilístico se han convertido en uno de los principales escollos de las negociaciones. Washington se centra en su elevado déficit en el sector, mientras que Tokio intenta proteger un pilar fundamental de su economía.

En 2024, el superávit comercial de Japón con Estados Unidos se situó en 8,6 billones de yenes (US$59.300 millones). Aproximadamente el 82% de la diferencia se debió al superávit de Japón en automóviles y piezas de automóviles. Las estadísticas estadounidenses muestran que el déficit con Japón es el séptimo más grande entre los socios comerciales individuales de Washington.

Akazawa ha repetido en varias ocasiones que los aranceles estadounidenses sobre los automóviles son inaceptables, alegando que la industria automovilística japonesa ha contribuido enormemente a la economía estadounidense con una inversión de más de US$60.000 millones y la creación de 2,3 millones de puestos de trabajo locales.

Japón ha insistido en mantener los aranceles sectoriales sobre los automóviles y otros artículos incluidos en las negociaciones sobre los gravámenes específicos para cada país que entrarán en vigor el 9 de julio. A su regreso a Tokio el lunes, Akazawa reiteró esa postura y afirmó que la fecha límite es un hito en las negociaciones.

“Es un duro golpe para nosotros que el sector del automóvil siga sujeto al arancel del 25%”, declaró Akazawa. “Teniendo esto en cuenta, nuestro objetivo es continuar con las intensas negociaciones para alcanzar un acuerdo integral”.

Las declaraciones publicadas por el gobierno japonés durante el fin de semana indicaban que Akazawa y Lutnick habían mantenido conversaciones “fructíferas” y habían acordado seguir buscando un acuerdo que fuera beneficioso tanto para Estados Unidos como para Japón. Las declaraciones no mencionaban qué se había discutido ni qué progresos se habían logrado.

--Con la colaboración de Yoshiaki Nohara, Yasufumi Saito, Mari Kiyohara y Akemi Terukina.

