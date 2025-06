Trump afirma que Harvard violó los derechos civiles de los judíos

(Bloomberg) -- El gobierno estadounidense comunicó a Harvard que violó la ley federal de derechos civiles en su trato a los estudiantes judíos e israelíes, lo que aumenta la presión sobre la universidad más antigua y rica de Estados Unidos para que llegue a un acuerdo con la administración Trump y recupere la financiación.

“En algunos casos, Harvard ha mostrado una indiferencia deliberada y, en otros, ha participado de forma consciente en el acoso antisemita a estudiantes, profesores y personal judíos”, según una carta enviada al rector de Harvard, Alan Garber.

“Si no se introducen los cambios adecuados de inmediato, se perderán todos los recursos financieros federales y se seguirá afectando a la relación de Harvard con el gobierno federal”.

Harvard no respondió inmediatamente a la carta. El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre ella.

Las conclusiones del gobierno incluían informes según los cuales “la mayoría de los estudiantes judíos denunciaban haber sufrido prejuicios o discriminación en el campus, mientras que una cuarta parte de ellos se sentía físicamente insegura”. La carta señalaba la prevalencia de las protestas propalestinas en el campus tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 y la respuesta de represalia del Estado judío en Gaza, así como la falta de medidas disciplinarias adecuadas por parte de la universidad contra los estudiantes que infringieron las normas de la misma.

La Casa Blanca lleva meses con Harvard en el punto de mira en su misión de reformar la educación superior, cancelando más de US$2.600 millones en fondos para investigación, amenazando su exención fiscal e intentando impedir que los estudiantes internacionales asistan a la universidad. El gobierno acusó inicialmente a Harvard de fomentar el antisemitismo, pero el ataque se ha ampliado para incluir acusaciones de sesgo político y de promover iniciativas de diversidad en la contratación y la admisión.

La lucha con Harvard forma parte de una campaña más amplia influenciada por el asesor de Trump y subjefe de gabinete de política, Stephen Miller, que también ha ido tras las principales universidades, como Columbia, Cornell, Northwestern y Yale.

Harvard demandó al gobierno y, en un principio, no quiso negociar con la Casa Blanca dado que Garber acusó a la administración de intentar regular las condiciones intelectuales de la universidad.

La universidad, que emitió declaraciones desafiantes sobre su independencia, se ha visto obligada a recortar personal y controlar el gasto debido a las múltiples medidas gubernamentales.

Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció este mes que Harvard ha entablado conversaciones con funcionarios de la administración para resolver el enfrentamiento.

“Han actuado de forma muy adecuada durante estas negociaciones y parecen comprometidos a hacer lo correcto”, publicó Trump en Truth Social. “Si se llega a un acuerdo sobre la base de lo que se está discutiendo actualmente, será ‘alucinante’ e HISTÓRICO, y muy bueno para nuestro país”.

Mientras tanto, la universidad ha publicado informes sobre el antisemitismo y los prejuicios contra los musulmanes en el campus y Garber se ha disculpado “por los momentos en los que no hemos estado a la altura de las altas expectativas que legítimamente hemos fijado para nuestra comunidad”. También ha reconocido recientemente haber sufrido él mismo antisemitismo en Harvard.

