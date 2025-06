Trump aboga por ampliar los acuerdos de Abraham y recuerda el levantamiento de sanciones a Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apostado por la normalización de las relaciones con Israel por parte de más países y ha mencionado en ese sentid el levantamiento de las sanciones a Siria tras el cámbio de régimen y el derrocamiento del presidente Bashar al Assad.

Trump ha sido entrevistado en Fox News y ha sido interrogado abiertamente por la posibilidad de que Siria normalice relaciones con Israel.

"No lo sé, pero he retirado las sanciones a petición de otros países de la zona que son amigos. He quitado las sanciones a Siria para darles la opción (porque) las sanciones hacen daño. Son muy fuertes. Y tenemos sanciones también contra Irán... A veces consigues más con miel que con vinagre", ha argumentado.

Trump ha apuntado que hubo un momento en el que él mismo creía que incluso Irán podría sumarse a los conocidos como Acuerdos de Abraham, pero ha señalado a Teherán como "el problema primario".

Siria está gobernada por Ahmed al Shara, instaurado como presidente tras caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

El nuevo Gobierno sirio ha reclamado la retirada de sanciones y ha prometido que trabajará de cara a una transición pacífica, al tiempo que se ha comprometido a defender los derechos de mujeres y minorías, ante las preocupaciones internacionales sobre el riesgo de deriva represiva por el papel de los yihadistas al frente del país, sumido en una profunda crisis humanitaria tras cerca de catorce años de conflicto.