Guardiola: "Puede que en enero el Mundial de Clubes sea un desastre, nos haya destrozado y estemos agotados"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, expresó que "puede que en noviembre, diciembre o enero" el Mundial de Clubes se convierta en "un desastre" que les deje "agotados" y "destrozados" de cara al próximo curso 2025-2026.

"Después del torneo, veremos qué pasa. Descansaremos el tiempo que nos permita la Premier League, aunque puede que en noviembre, diciembre o enero sea un desastre, estemos agotados y el Mundial nos haya destrozado", afirmó el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final, que enfrentará al Manchester City contra el Al Hilal saudí.

Sobre este asunto, el seleccionador inglés Thomas Tuchel dijo recientemente que la participación del Manchester City y el Chelsea en el torneo de este verano en Estados Unidos daría a equipos como el Liverpool y el Arsenal una "enorme ventaja" en la carrera por el título. Además, el ex entrenador del conjunto 'red' Jürgen Klopp describió el torneo como "la peor idea jamás puesta en práctica en el fútbol" debido a las preocupaciones sobre el bienestar de los jugadores.

Guardiola quiso comentar las palabras de su antiguo rival y dijo que se ha "peleado mucho con Jürgen" y sabe "de dónde viene su idea". "Le respeto, también defendería sus argumentos. Al mismo tiempo, como entrenadores, tenemos un trabajo. No organizamos las competiciones y una vez que estamos aquí, nos sentimos orgullosos. Muchísimos equipos se quejan de estas competiciones porque no están aquí, de lo contrario les encantaría estar", aseguró.

En referencia a los objetivos de su equipo durante este Mundial de Clubes, el técnico 'citizen' insistió en que "lo más importante" es recuperarse y "encontrar" en el equipo lo que fue. "Mi principal objetivo en este torneo es que los jugadores sientan que este es nuestro camino de nuevo para ser competitivos como lo hemos sido en ocho de los últimos nueve años", subrayó.

El ex entrenador del FC Barcelona también habló sobre la polémica con los parones por las condiciones climatológicas adversas, de las que dijo que "no hay que preocuparse" porque es una situación que "no" puede controlar. "Soy un entrenador extraordinario, pero para controlar rayos y truenos ¡todavía no soy lo bastante bueno! Si se suspende por la misma razón que el Benfica-Chelsea, entraré y seguiremos activos y volveremos a jugar. No hay problema", finalizó.