Elisa Aguilar: "Las jugadoras han estado por encima de las expectativas"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, ha asegurado que las jugadoras de la selección femenina, que el domingo se colgaron la plata en el Eurobasket, han estado "por encima de las expectativas", y ha recalcado que los últimos minutos de la final, en las que se les escapó su ventaja, "no pueden empañar" lo conseguido en el torneo.

"Ha sido un exitazo. Ayer se lo dije a ellas, cuando presentamos el equipo, el objetivo era hacer un equipo rápido, ir al Campeonato de Europa a competir y a ver dónde nos llevaba. Y, sobre todo, el primer objetivo era el Mundial. Han estado por encima de las expectativas. Es un ejemplo claro de lo que es un equipo", señaló en la recepción al equipo a su llegada a Madrid.

En este sentido, reconoció estar "sorprendida" por el rendimiento del grupo, en pleno cambio generacional. "Yo sabía que podíamos estar a la altura, pero no pensaba que iba a ser tan pronto. Por esa parte sí que estoy sorprendida. Y si me dices lo que más me ha gustado, evidentemente, aparte de ganar la medalla de plata, es la química y el buen control que tiene entre ellas, que yo creo que eso es un punto importante para todo lo que venga", indicó.

Además, explicó que cuando te plantas en la final, "todo el mundo quiere ganar". "Queríamos el oro, lo tuvimos muy cerquita, no se dieron las circunstancias al final, pero eso no puede empañar el papel de las jugadoras, de Miguel -Méndez- y de todo el cuerpo técnico, porque hoy, para mí, son un equipo de oro", subrayó.

Aún así, Aguilar confesó que están "digiriendo haberlo tenido muy cerca". "Con el paso de las horas y de los días vamos a saber lo que significa una plata. Una plata es estar siempre arriba en un podio, en el que España nunca falla. Y a mí me hace gracia; cuando empezamos los campeonatos, aunque tengamos relevo generacional e incertidumbre, la gente dice que España siempre va a estar, y esa es la mentalidad que tiene la gente cuando nos ve. Esta plata es para valorarla y darle la enhorabuena a todo el cuerpo técnico y a las jugadoras", apuntó.

Por último, la máxima mandataria de la FEB se mostró orgullosa de la medalla de oro conquistada por el equipo masculino de 3x3 en el Mundial de Mongolia. "Me alegro muchísimo, porque es verdad que las chicas, con todo lo que han hecho, siempre han sido el foco. Los chicos van poquito a poco", expresó.

"Por primera vez en la historia nos metíamos en un Campeonato del Mundo. Antes de empezar, hablé con el seleccionador, con Pedro, de que íbamos a estar cada vez más cerca de los de arriba; se han puesto tan cerca que se han llevado al campeonato. Es un espaldarazo a toda la gestión que está haciendo la dirección deportiva. Ya somos siempre candidatos a hacer cosas grandes en el 3x3 masculino", concluyó.