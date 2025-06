El Aston Villa rechaza su opción de compra por Rashford, que regresa al Manchester United

El delantero inglés Marcus Rashford regresará al Manchester United después de que el Aston Villa, donde ha jugado como cedido este curso, haya optado por no ejercer su opción de compra sobre el futbolista.

El jugador, de 27 años, marcó cuatro goles en 17 partidos durante su estancia en Villa Park, pero el club ha decidido no activar la opción de compra de 40 millones de libras -46,6 millones de euros-, lo que significa que ahora volverá a Old Trafford. Rashford, presuntamente pretendido por el FC Barcelona, no contaba en los planes del técnico de los 'red devils', Rúben Amorim.

Rashford abandonará el club junto al español Marco Asensio y el francés Axel Disasi, que también se incorporaron en calidad de cedidos en febrero y ayudaron al conjunto de Unai Emery a alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, las semifinales de la FA Cup y la clasificación para la Liga Europa de la próxima temporada.

Asensio marcó goles vitales tanto en casa como en Europa, incluidos tres en los dos partidos de la 'Champions' ganados ante el Brujas, pero el Aston Villa también confirmó que volverá al París Saint-Germain. Disasi, por su parte, disputó 10 partidos tras su fichaje temporal por el Chelsea. El guardameta Robin Olsen y Kortney Hause también abandonarán el club tras la expiración de sus respectivos contratos.