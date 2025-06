Egipto asegura que trabaja en una propuesta para un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, ha desvelado que El Cairo y los otros mediadores --Estados Unidos y Qatar-- están trabajando en una propuesta que incluye un alto el fuego durante 60 días a cambio de la liberación de varios secuestrados retenidos en la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria al enclave, en medio de la ofensiva israelí contra el territorio palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Abdelati ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión egipcia ON TV que se ha trasladado a Israel que "no habrá seguridad o estabilidad para Israel o la región si no se aborda la causa palestina y no se alcanzan soluciones pacíficas justas y duraderas", antes de agregar que Estados Unidos "entiende" que el acuerdo debe incluir "garantías" para mantener el alto el fuego.

Así, ha defendido que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está implicado en las negociaciones y ha defendido que esta tregua de 60 días debería ser un primer paso de cara a un alto el fuego "sostenible" y un acuerdo "exhaustivo" sobre el conflicto, según ha recogido el Servicio de Información Estatal (SIS) de Egipto.

Abdelati ha resaltado además que Egipto sigue trabajando para poner en marcha su propuesta sobre la reconstrucción de Gaza con el objetivo de "ayudar a los palestinos a seguir en su tierra" a través de "proyectos de impacto rápido" que alivien la grave crisis humanitaria en el enclave una vez se logre un acuerdo para un alto el fuego que permita el inicio de estas labores.

En este sentido, ha sostenido que Estados Unidos ha registrado un giro en "su postura sobre el desplazamiento de los residentes de Gaza", en referencia a la propuesta planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su expulsión de la Franja, lo que equivaldría a una limpieza étnica, según han denunciado diversas organizaciones.

Por otra parte, ha reiterado que la propuesta de Egipto para la reconstrucción de Gaza contempla que la Autoridad Palestina administre la situación en la Franja a través de un comité tecnócrata, antes de ahondar en que El Cairo ha propuesta la posibilidad de entrenar a las fuerzas de seguridad palestinas para su despliegue en el territorio costero.

El ministro de Exteriores egipcio ha reseñado además que el país "no tiene objeciones" al despliegue de una fuerza internacional con participación de los países árabes, siempre y cuando haya "un horizonte político claro" y "un calendario específico" de cara a la creación del Estado de Palestina, algo que considera como el elemento central para poder solucionar el conflicto.

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 56.500 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, si bien se teme que la cifra sea superior.