Canadá elimina impuesto digital tras presión de Donald Trump

(Bloomberg) -- Canadá ha retirado su impuesto sobre los servicios digitales a empresas tecnológicas como Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc. en un intento por reanudar las negociaciones comerciales con EE.UU.

“La derogación del DST permitirá que las negociaciones avancen de forma decisiva y reforzará nuestro trabajo para crear empleo y prosperidad para todos los canadienses”, afirmó el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, en un mensaje publicado en las redes sociales el domingo por la noche.

El viernes por la tarde, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que ponía fin a todas las conversaciones comerciales con Canadá, uno de sus mayores socios comerciales, en represalia por el impuesto digital. También amenazó con imponer una nueva tasa arancelaria en el plazo de una semana.

En su lugar, Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, acordaron que los países reanudarán las negociaciones e intentarán llegar a un acuerdo antes del 21 de julio, según un comunicado. El dólar canadiense se fortaleció tras la noticia.

Para Canadá, lo que está en juego en esas negociaciones es enorme. Aproximadamente tres cuartas partes de sus exportaciones se destinan a EE.UU., incluida la gran mayoría de su petróleo y muchos otros productos básicos, así como la mayor parte de los automóviles y camiones que produce.

Pero EE.UU. también tiene algo en juego: Canadá es el mayor comprador de productos estadounidenses. El año pasado, EE.UU. exportó alrededor de US$440.000 millones en bienes y servicios a su vecino del norte e importó US$477.000 millones, según datos del gobierno estadounidense.

El primer pago del impuesto digital de Canadá debía efectuarse el lunes.

El impuesto, que fue aprobado el año pasado por el anterior gobierno del primer ministro Justin Trudeau, tenía por objeto gravar con un 3% los ingresos por servicios digitales que las empresas obtienen de los usuarios canadienses por encima de los 20 millones de dólares canadienses (US$14.6 millones) en un año calendario.

Habría supuesto un costo de miles de millones de dólares para las grandes empresas tecnológicas. Varios países, entre ellos el Reino Unido, ya aplican impuestos de este tipo. En su lugar, Canadá suspenderá los pagos que vencían el lunes y creará una ley para derogar por completo el impuesto digital, según ha informado el Ministerio de Finanzas.

Tras la publicación de Trump, grupos empresariales y políticos canadienses reiteraron sus llamados al gobierno de Carney para que retirara el impuesto. Los detractores llevaban mucho tiempo argumentando que el gravamen aumentaría el costo de los servicios digitales y provocaría represalias por parte de EE.UU. Sin embargo, algunos veían el impuesto digital como una carta para el gobierno de Carney en sus negociaciones con EE.UU.

