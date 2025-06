Bostic de la Fed dice que el impacto de los aranceles será lento y persistente en la inflación

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que los aumentos de los precios de los aranceles podrían ser incrementales en lugar de un aumento único, lo que podría dar lugar a una presión alcista más persistente sobre la inflación.

“Existe el riesgo de que esto se filtre en la psique de los consumidores y los líderes empresariales”, dijo Bostic el lunes durante un evento en Londres organizado por MNI.

Se ha creado una división entre los funcionarios de la Fed, probablemente sobre cómo se espera que los aranceles afecten a la inflación.

Las previsiones publicadas en la reunión sobre política monetaria de la Fed este mes mostraban que diez banqueros centrales analizarían el impacto de los aranceles en los precios y esperaban bajar la tasa al menos dos veces este año. Sin embargo, siete miembros no prevén recortes de tasa para este año, lo que sugiere que les preocupa más que los aranceles puedan provocar presiones más persistentes sobre los precios.

Dos gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, han dicho que respaldarían un recorte de tasas en julio si la inflación se mantiene moderada. Pero muchos banqueros centrales se han opuesto a esa idea, diciendo que esperan mantener la tasa estable hasta el otoño, mientras observan cómo afectan los aranceles a la inflación.

Un recorte

Bostic afirmó el lunes que el enfoque convencional de analizar las perturbaciones de la oferta podría no ser adecuado en esta ocasión, y añadió que los responsables de la política monetaria deben vigilar de cerca cómo la inflación y la economía podrían verse afectadas por cualquier alejamiento de la globalización y la práctica de producir bienes en zonas de bajo costo.

“La dinámica es tal, y se está desarrollando de tal manera, que analizarla en profundidad podría no ser la respuesta adecuada”, afirmó Bostic.

El presidente de la Fed de Atlanta dijo que había previsto una baja de tasa para este año y tres para 2026, pero señaló que existe un alto nivel de incertidumbre en torno a las previsiones.

También dijo que espera que la inflación pueda volver finalmente al 2% sin necesidad de subir la tasa.

Bostic reiteró su opinión de que no hay suficiente información disponible en este momento para considerar un ajuste de la tasa. Añadió que la Fed tiene el “lujo” de poder esperar a disponer de más información, ya que el mercado laboral estadounidense sigue pareciendo sólido.

Sin embargo, dejó claro que prevé aumentos de precios en el horizonte, citando encuestas de la Fed de Atlanta que revelan que las empresas esperan traspasar los costos de los aranceles a sus clientes.

“Creo que en realidad habrá más alzas de precios, y la cuestión no es si se producirán, sino cuándo”, afirmó Bostic.

