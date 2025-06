Acuerdos de Trump se quedarán cortos ante promesa de reforma comercial global

(Bloomberg) -- A pocos días de que se reanuden los aranceles específicos por país del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Casa Blanca parece dispuesta a incumplir las amplias reformas comerciales mundiales que prometió lograr durante los tres meses en que estuvieron suspendidos.

Se espera que los acuerdos con hasta una docena de los mayores socios comerciales de EE.UU. se completen antes de la fecha límite del 9 de julio, según han declarado los principales asesores de Trump durante la última semana. Pero si los otros dos únicos acuerdos de Trump, con China y el Reino Unido, sirven de indicio, es probable que los pactos no sean acuerdos completos que resuelvan las cuestiones fundamentales, sino que aborden un conjunto limitado de temas y dejen muchos detalles por negociar más adelante.

“Espero que la Casa Blanca anuncie una serie de marcos que denominará acuerdos comerciales, pero que no se ajustarán a la concepción habitual de ese término”, afirmó Tim Meyer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke especializado en comercio internacional.

Para las docenas de países que no alcancen acuerdos, pero que se vieron afectados por el aumento de los aranceles de Trump el 2 de abril, el presidente ha amenazado con imponer nuevos aranceles por encima del 10% que ha estado en vigor durante el periodo de negociación. Se trataría en su mayoría de “socios comerciales más pequeños”, según declaró el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la CNBC.

Trump y sus asesores han dejado a los inversores en vilo antes del 9 de julio, ofreciendo señales crípticas sobre qué países están cerca de alcanzar acuerdos y cuáles se han desviado del camino. El resultado ayudará a determinar el futuro de la agenda comercial de Trump, uno de los ejes centrales de su campaña para 2024, con mucho en juego para la economía mundial y las relaciones de EE.UU. con sus aliados y adversarios por igual.

Aún no estaba claro si la administración se mantendría firme en la fecha límite o la ampliaría para dar más tiempo a las negociaciones.

Bessent dijo el viernes que unos 20 países que no alcancen acuerdos para el próximo miércoles podrían seguir negociando, pero verían cómo sus tasas arancelarias volvían a la tasa más alta del 2 de abril o se mantenían en el 10% si se consideraba que estaban “negociando de buena fe”, dijo Bessent.

Pero horas más tarde, Trump reiteró su amenaza de fijar unilateralmente las tasas arancelarias para los países, e incluso dijo que podría hacerlo antes del 9 de julio. EE.UU. no negociará acuerdos individuales con cientos de naciones, dijo Trump.

“Podemos hacer lo que queramos”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Me gustaría enviar cartas a todo el mundo diciendo: ‘Felicitaciones. Van a pagar un 25%’”.

Más tarde, el presidente anunció abruptamente en las redes sociales que ponía fin a las negociaciones comerciales con Canadá por su impuesto sobre los servicios digitales y amenazó con establecer un nuevo arancel en el plazo de una semana al segundo mayor socio comercial de EE.UU. Es medida que sirvió de aviso a otros líderes que Trump considera que se han salido de la línea marcada.

Canadá ha retirado su impuesto sobre los servicios digitales a empresas tecnológicas como Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc. en un intento por reanudar las negociaciones comerciales con EE.UU. “La derogación del DST permitirá que las negociaciones avancen de forma decisiva y reforzará nuestro trabajo para crear empleo y prosperidad para todos los canadienses”, afirmó el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, en un mensaje publicado en las redes sociales el domingo por la noche, hora local.

Las rápidas declaraciones sirvieron como un recordatorio más para los gobiernos extranjeros de lo repentinos que pueden ser los cambios de política del presidente.

Los frenéticos últimos días antes de la fecha límite estuvieron marcados por gente buscando hacer lobby con el presidente, las delegaciones que viajaron a Washington y los mensajes contradictorios de Trump y sus asesores sobre cómo se resolverían las negociaciones.

EE.UU. está a punto de alcanzar acuerdos con algunas economías, entre ellas Taiwán e Indonesia, según una persona familiarizada con las conversaciones. También son posibles pactos con Vietnam y Corea del Sur, según esta persona.

El propio Trump ha insinuado repetidamente un acuerdo con la India, con negociadores reunidos la semana pasada en Washington para salir del punto muerto en cuestiones clave. Y tanto EE.UU. como la Unión Europea se muestran más optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo a Bloomberg Television la semana pasada que se cerrarán algunos “acuerdos importantes” con las principales economías antes de la fecha límite de julio.

“Vamos a cerrar los 10 acuerdos más importantes, los clasificaremos en la categoría adecuada y luego los demás países se irán incorporando”, afirmó Lutnick.

“Mi impresión es que la Casa Blanca podría conceder un aplazamiento a algunos países si negocian de buena fe o con seriedad”, afirmó Clark Packard, investigador especializado en comercio del Cato Institute, de tendencia libertaria. “Creo que se alcanzarán algunos acuerdos y otros no. Creo que algunos países tomarán represalias”.

Nota Original: Trump Deals Poised to Fall Short of Sweeping Trade Reforms (2)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

--Con la colaboración de Malcolm Scott.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.