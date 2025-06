Plan Internacional advierte de que "sin inversión no hay igualdad" y pide dar prioridad a los derechos de las niñas

Plan International ha hecho un llamamiento a gobiernos, sector privado y actores multilaterales para que refuercen su compromiso con la igualdad de género y los derechos de la infancia "mediante una financiación justa, sostenible e inclusiva" ante la Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo que se celebra del 30 de junio al 3 de julio en Sevilla.

La organización considera que los recortes en ayuda oficial al desarrollo, y el endeudamiento insostenible están poniendo en peligro avances históricos en derechos de la infancia, desde la educación hasta la salud sexual y reproductiva. "A esto se suma una financiación humanitaria imprescindible para la supervivencia de millones de personas está en caída libre, con graves consecuencias para quienes viven en zonas afectadas por crisis y conflictos, especialmente niñas y mujeres jóvenes", ha argumentado Plan Internacional.

"Esta Conferencia llega en un momento crítico y decisivo, cuando los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en riesgo real de no cumplirse. Si no cambiamos el modelo, no lograremos garantizar los derechos de millones de niñas y adolescentes", ha indicado la directora general de Plan International en España, Concha López.

Plan International trabaja en 84 países y en 2024 ha atendido a 43 millones de niños especialmente vulnerables a través de más de 1.420 proyectos, enfocados a mejorar las oportunidades laborales de 770,5 millones de niñas y mujeres jóvenes, el acceso a la educación de 5,3 millones de niñas, o proteger a la infancia en emergencias en 33 países.

"No solo los gobiernos, también las empresas deben comprometerse a mejorar el acceso de las niñas y jóvenes más marginadas a servicios financieros, salud, educación y protección. Estamos hablando de justicia, pero también de futuro", ha indicado Sara Matamoros, integrante del comité juvenil Youth for Change de Plan International, de 22 años, quien participará en la delegación de la organización durante la Conferencia.

Plan International, que organiza tres eventos paralelos en este evento sobre cómo financiar y aumentar la participación de las organizaciones lideradas por jóvenes, niños y niñas, ha incidido en que "el cambio solo será posible si éstas se financian de forma sostenida y accesible, pues son actores esenciales del desarrollo que, a pesar de su impacto, siguen recibiendo menos del 1% de la financiación disponible".

También ha apuntado a la necesidad "urgente" de que la financiación climática se enfoque en servicios clave como salud, educación y protección en contextos afectados por el cambio climático, "donde las niñas están expuestas a múltiples riesgos".

Frente a una brecha financiera para el desarrollo que ya supera los cuatro mil millones de dólares anuales, la organización insiste en que "no hay avance posible sin inversión sostenida y transformadora".

EVENTO PARALELO

En el marco de la conferencia, el 2 de julio Plan International organiza el evento paralelo 'Invertir en el futuro, invertir en la infancia', centrado en los mecanismos de financiación basados en evidencia que benefician a la infancia y con la participación de organizaciones juveniles.

También celebrará 'En la vanguardia del cambio', en el que se abordarán las necesidades de las organizaciones lideradas por jóvenes para avanzar hacia sociedades sostenibles, justas y equitativas, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la financiación centrada en la infancia.

Además, el jueves 3 de julio la organización ofrece el evento 'Financiar los derechos de las adolescentes', orientado a aumentar la inversión en los derechos de las niñas, promoviendo la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y activistas jóvenes.