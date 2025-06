Francia se ofrece para implicarse en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha planteado este sábado que Francia, y Europa, se impliquen en la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza para poner fin a las muertes relacionadas con los ataques israelíes en las inmediaciones de los puntos de distribución controlados por Israel.

"Francia está dispuesta, igual que Europa, a contribuir a la seguridad de la distribución de alimentos para resolver la cuestión que preocupa a las autoridades israelíes, que es el desvío de ayuda humanitaria por parte de grupos armados", ha afirmado Barrot en una entrevista con la televisión pública francesa LCI.

En seguida ha matizado que la participación francesa sería con la condición del cese de la ofensiva militar israelí. "Hestamos dispuestos a participar, pero esto tiene que parar. No podemos arriesgar vidas para conseguir un paquete de harina", ha apuntado.

Barrot ha recordado que unas 500 personas han muerto y casi 4.000 han resultado heridas en el último mes, desde la puesta en marcha del mecanismo de reparto de ayuda humanitaria controlado por Israel, debido a los ataques israelíes cuando la población esperaba para recibir los paquetes con ayuda. "Iban hambrientos a conseguir una bolsa de dignidad. La disgnidad humana no es negociable jamás. Esto tiene que parar. Tiene que parar de inmediato", ha argumentado.

Para el jefe de la Diplomacia gala, "no hay ninguna justificación para que continúe la operación militar israelí en Gaza". "No hay ninguna justificación para que Hamás retenga a los rehenes y no hay ninguna justificación para bloquear la ayuda humanitaria. También pedimos un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes de Hamás y acceso sin restricciones para la ayuda humanitaira", ha planteado.

Barrot ha defendido la postura francesa en apoyo a la creación de un estado palestino, aunque "dentro de un marco de gobierno renovado".