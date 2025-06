Manifestantes se movilizan frente a la Embajada de Hungría para exigir a Europa la defensa firme de los derechos LGTBI+

Manifestantes de la Federación Estatal LGTBI+ y otras entidades de la sociedad civil se han movilizado este sábado frente a la Embajada de Hungría en Madrid para la prohibición del Orgullo en Budapest y reclamar una actuación de la Unión Europea contra las políticas autoritarias y represivas sobre este colectivo.

Bajo el lema 'We are here: más democracia, más Orgullo, más Europa', el colectivo LGBTIQ+ ha alzado la voz en su Día Internacional en defensa de los derechos humanos y libertades, los cuales dicen que están menoscavando.

"Europa no puede permitirse mirar hacia otro lado mientras sus Estados miembros prohíben, censuran la diversidad y criminalizan a las personas LGTBI+", ha comentado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias.

En este sentido, ha avisado de que lo que está pasando en Hungría no es un hecho aislado, sino que ya "se está produciendo en nuestras fronteras". "Hay algunas comunidades autónomas que están intentando derogar las leyes o vaciarlas de contenido como está sucediendo en la Comunidad Valencia", añade Iglesias.

Durante la movilización se ha leído un manifiesto para denunciar la represión en Hungría donde han reclamado "más democracia, más orgullo y más Europa" como medio para combatir el odio en las instituciones y en el que han insistido que "no van a permitir que la historia se repita" y que sus conquistas en las que han luchado durante años "se conviertan en papel mojado".

En este sentido, las organizaciones de la Federación LGTBI+ han reclamado a la Unión Europea el desarrollo y aplicación efectiva de mecanismos de protección de los derechos humanos dentro del espacio comunitario, que incluyan sanciones a los Estados miembros que vulneren los derechos y libertades de las personas.

"Ya no basta con declaraciones simbólicas. Necesitamos una política exterior firme, mecanismos de vigilancia eficaces y consecuencias reales para quienes atacan a su ciudadanía con discursos de odio y políticas de exclusión", han concluido.