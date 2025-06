Dimite el rector de la Universidad de Virginia por una investigación federal por la política de diversidad

El rector de la Universidad de Virginia, James E. Ryan, ha anunciado su dimisión tras la apertura de una investigación de la Administración del presidente Donald Trump sobre las políticas de diversidad de esta institución educativa.

Ryan convocó el viernes a la dirección de la universidad y les trasladó su decisión de dimitir, según la misiva del propio Ryan publicada en redes sociales.

El Departamento de Justicia había exigido la dimisión de Ryan para resolver una investigación sobre las prácticas educativas sobre igualdad e inclusión, según informó 'The New York Times', que también recoge la noticia de la dimisión.

"Por acortar: quiero luchar por lo que creo y creo profundamente en esta universidad, pero no puedo tomar la decisión unilateral de luchar contra el Gobierno federal para salvar mi propio puesto de trabajo", indica el escrito de dimisión de Ryan.

"Hacerlo no solo sería quijotesco, sino que parecería egoísta ante los cientos de trabajadores que perderían sus puestos de trabajo, los investigadores que perderían su financiación y los cientos de estudiantes que podrían perder el apoyo económico o suspendidos sus visados", ha añadido.

La Junta Directiva de la universidad ya votó en marzo la disolución de su oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión tras la orden de la Administración Trump contra estos programas bajo la amenaza de perder la financiación federal.

Sin embargo, el Departamento de Justicia acusó a la universidad de no desmantelar el organismo y remitió el 17 de marzo una carta en la que instaba a la institución a actuar rápidamente, según 'The New York Times'.