Asraf Beno desvela si Isabel Pantoja se ha puesto en contacto con ellos tras el nacimiento de su hijo Cairo

Isa Pantoja y Asraf Beno daban la bienvenida hace unos días a su primer hijo en común -el segundo para la colaboradora de televisión- y a pesar de estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida ha habido muchas especulaciones sobre si la madre de la joven se ha puesto en contacto con ella tras dar a luz.

La relación entre la tonadillera y sus hijos es nula, pero cuando Kiko Rivera ha tenido problemas de salud sí se ha preocupado, de hecho ha llegado a ir al hospital cuando ha estado ingresado... sin embargo con Isa ha sido distinto. Hace unos meses la operaban de urgencia y no recibía ni una sola llamada.

Ahora, con el nacimiento de su quinto nieto, la artista tampoco se ha puesto en contacto con Isa: "Ni se ha puesto en contacto con nosotros ni nos ha llegado información de que se haya interesado por Isa o por el bebé a través de alguien", confirmaba Asraf en '¡De viernes!'.

"Es duro pensar que una madre no se interese por su hija y por su nieto, si a mí me duele imagina si le duele a ella", añadía el modelo, aunque aseguraba que "también os digo que es un tema que ya está aceptado y que en nuestra casa no se habla de ello, también por los niños".

De hecho, no sólo se han acostumbrados a no tener noticias de Pantoja, tampoco de Kiko, que parece que no se ha preocupado por su hermana tras dar a luz: "Tampoco hemos tenido noticia de su hermano Kiko".

En cuanto a quién está en la casa con ellos, Asraf desvelaba que "no está Dulce, tampoco está Anabel, que quería venir, ni tampoco mi madre porque lo que queremos es estar nosotros con el niño" porque "ya que podemos estar con él y dedicarle tiempo pues lo queremos hacer así".