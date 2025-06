Xabi Alonso: "Gonzalo me recuerda en muchos aspectos a Raúl"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que el delantero Gonzalo García, autor del tercer gol ante el Salzburgo (0-3) en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, le recuerda "en muchos aspectos" a Raúl González Blanco por su "gran ética de trabajo" y porque está "siempre bien colocado", y ha afirmado, tras probar una línea de tres centrales, que siempre tiene la intención de "ser flexible con los sistemas".

"Sinceramente, no me está sorprendiendo tanto lo que está consiguiendo. Es el típico '9', siempre pues está ahí intentándolo. Me recuerda en muchos aspectos a Raúl, siempre bien colocado, siempre esperando por su ocasión, con una gran ética de trabajo. Estoy muy contento con él, pero lo necesitamos más", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que es factible que jueguen juntos Vinícius, Mbappé y Gonzalo. "Creo que pueden hacerlo, tanto Vinícius desde fuera como Kylian desde un poco más dentro. No son cosas excluyentes. Tienen la calidad individual, pero necesitamos esa calidad colectiva para que los jugadores estén bien, con un buen soporte, y de eso se trata, que seamos todos juntos para que cada uno se beneficie del sistema colectivo", manifestó.

También destacó el "gran partido" de Vinícius. "No me quedo solo con el gol y con la asistencia, me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo, y eso nos ha permitido jugar muy juntos tanto con balón como sin balón sobre todo en la primera parte. En ataque tenía un poco más de libertad en esa posición más intermedia, llegando bien al área, asociándose bien con Gonzalo, que desgasta mucho a los centrales. No solo Vini, muchos también hoy se van con un buen 'feeling', yo también. Hay que seguir porque todavía queda mucho recorrido", apuntó.

Sobre el francés Kylian Mbappé, espera que pueda recuperarse lo antes posible. "Necesitamos a Kylian, lo queremos de vuelta lo más pronto posible y en las mejores condiciones posibles. No quiero ser demasiado optimista ni quiero adelantarme a lo que va a ocurrir el martes, pero necesitamos a Kylian porque es un jugador 'top', de los mejores que hay en el mundo, y esperamos tenerlo de vuelta", subrayó.

En otro orden de cosas, el técnico vasco reconoció que se queda "más contento con el partido de hoy que con la primera parte contra el Al Hilal". "También hoy el campo era mejor y la temperatura era mejor. Poco a poco, algunas cosas hemos ido mejorando, pero todavía estamos en fase 'start-up'. Estamos contentos por hoy, algunas cosas buenas, pero queda todavía", afirmó.

Sí está muy satisfecho con el compromiso del equipo. "Hay una jugada muy ilustrativa; en la segunda parte, en un córner, lo pierden y el repliegue defensivo que hacemos todos los jugadores es espectacular, todos corren en esprint para ponerse detrás del balón. Cuando hay ese sentimiento de 'tenemos que defender todos', es muy importante. En la primera parte hemos recuperado mucho en campo contrario, en la segunda un poco más bajo porque no teníamos tanta pausa con balón", continuó.

Durante el partido, Alonso probó la línea con tres centrales, y reconoció que le gusta "ser flexible con los sistemas". "Los jugadores ya tienen suficiente inteligencia y cultura futbolística para entender por qué lo usamos, qué beneficios y qué cosas positivas sacamos. En la primera parte hemos tenido mucha estabilidad y madurez, hemos conseguido tener buen control del juego, no nos hemos precipitado demasiado rápido sabiendo que había que esperar el momento. Tener esa flexibilidad es algo que me gusta desde las ideas, para poder ir usándolo de vez en cuando cuando toque", indicó.

Sobre Antonio Rüdiger, explicó que "tenía calambres", "nada más serio" teniendo en cuenta que era el primer partido que jugaba de inicio. "Rüdiger ha jugado mucho con tres centrales cuando estaba en el Chelsea y sabía que con poca explicación lo iba a coger rápido, Aurélien también lo puede hacer. Nos da riqueza, nos da variabilidad, nos da flexibilidad, creo que también Arda y Fede con Jude un poquito más intermedio nos han dado buen control en la primera parte y son diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de asociarnos. Nos da riqueza y calidad colectiva, y cuanta mayor calidad colectiva tengamos, los jugadores saldrán beneficiados", concluyó.