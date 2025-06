Sánchez defiende que sigue comprometido con OTAN pese a no gastar el 5%

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que sigue estando comprometido con la OTAN aunque rechace aumentar el gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB, pero no hace "seguidismo ciego" como a su juicio proponen "otros" en España, en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una rueda de prensa desde Bruselas, al finalizar la cumbre de líderes europeos, ha mostrado su molestia porque en "algunos medios" se haya puesto en cuestión su compromiso "transatlántico y europeísta". Por otro lado, ha afirmado que los socios han acordado adoptar "medidas concretas" de presión a Israel ante la situación en Oriente Próximo.

SIN COMENTARIOS SOBRE LOS ARANCELES DE TRUMP

Además, ha señalado que durante la cumbre no ha recibido ningún comentario del resto de líderes europeos sobre que la posición de España --negándose a acatar el 5 por ciento-- pueda perjudicar la negociación comercial que la Unión Europea tiene en marcha con Estados Unidos.

Sánchez ha sido interrogado por este punto, al día siguiente de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, cargase contra España por querer pagar menos que el resto de aliados de la OTAN y amenazase con imponer cargas comerciales en represalia.

"Ser europeísta y ser atlantista no implica un seguidismo ciego que otros en nuestro país proponen", ha indicado Sánchez, reivindicando que puede cumplir sus obligaciones con la OTAN, desplegar tropas en países del este de Europa y a la vez "defender lo que es justo" y no hacer recortes en servicios públicos.

En ese sentido ha asegurado que España va a seguir siendo una pieza fundamental de la arquitectura de la seguridad y la defensa europea y de la OTAN.

DICE QUE DEFIENDE EL INTERÉS GENERAL

En la misma línea, Sánchez ha defendido que España quiere tender puentes en las organizaciones multilaterales a las que pertenece y siempre tiene una aproximación constructiva a los debates. No obstante, asegura que también defiende el interés general de los españoles --"para eso me pagan", apunta--.

"Y el interés general de nuestro país nos ha llevado a tener un acuerdo muy positivo. Primero porque salvaguarda la unidad de la OTAN y, en segundo lugar, porque encontramos un equilibrio entre esas capacidades acordadas con la OTAN y, en segundo lugar, la garantía de un Estado de bienestar fuerte", ha manifestado. "Ese es mi deber, esa era mi obligación, y lo hemos logrado", ha apostillado.

Además ha insistido en que ha optado por un gasto del 2,1 por ciento del PIB porque ha tenido en cuenta los cálculos realizados por las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. "No he sido yo, no hay una discrecionalidad detrás de lo que es un trabajo técnico, profesional, de nuestras Fuerzas Armadas, y que, por supuesto, el Gobierno apoya y confía en ellas".

TODOS LOS PAÍSES HAN RECIBIDO ARANCELES

Sobre la amenazas arancelarias de Trump, Sánchez ha insistido en que la política comercial "está en manos de Bruselas" y es ahí donde se negocia el nuevo acuerdo comercial. Además ha hecho hincapié en que "todos los países del mundo", no solo España han recibido tarifas y aranceles.

En ese punto ha reiterado que España es un caso "singular" porque tiene déficit comercial con Estados Unidos. "Es un dato importante a la hora de plantear esta cuestión" ha indicado.

A continuación Sánchez ha sido preguntado de nuevo si ha recibido comentarios de apoyo de socios europeos y si le han trasladado que le defenderán de las posibles represalias del dirigente estadounidense, y ha insistido en que "no" porque "la política comercial está en manos de las instituciones comunitarias".

Espera por tanto que se llegue a un acuerdo "fructífero para ambos" a favor de una relación transatlántica muy positiva tanto para Estados Unidos como para Europa.

Finalmente, ha asegurado que estará de acuerdo con el pacto al que llegue la Comisión Europea y ha agradecido a la presidenta Ursula Von der Leyen que esté informando a todos los países del avance de la conversaciones. "Confianza y apoyo total a la presidenta y al comisario (Maros) Sefkovich en esta cuestión", ha indicado.

"MEDIDAS CONCRETAS" CONTRA ISRAEL EN JULIO

Por otro lado, sobre el conflicto en Oriente Medio, ha vuelto a pedir ante los líderes la suspensión del acuerdo entre la UE e Israel por la falta de respeto a los derechos humanos por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu y ha pedido "medidas concretas".

Sánchez ha subrayado que el reciente informe elaborado por el representante especial de derechos humanos de la UE constata que Israel "estaría violando el artículo de respeto a los derechos humanos" y por tanto a propuesta de España han acordado tomar medidas concretas en el próximo consejo de julio.

"Ante dicho informe los líderes no podemos ni debemos quedarnos pasivos. Esa es la posición que ha tenido el Gobierno de España en este Consejo y por eso he propuesto y hemos acordado mirar medidas concretas en el Consejo de Asuntos Generales de Ministros de Asuntos Exteriores que va a haber en el mes de julio", ha trasladado.

Sánchez recalca que la UE tiene "palancas de presión" para que el Gobierno de Israel "cese esta catástrofe", y dice que tienen la obligación moral de salvar vidas en Gaza y Cisjordania y hacer realidad la solución de los dos estados.