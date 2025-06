Marlaska acompañará al Rey en la inauguración del Foro España-Estados Unidos en Santander

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañará al Rey Felipe VI en la cena inaugural del XXVIII Foro España-Estados Unidos, que se celebrará el próximo viernes, 4 de julio, a las 20.30 horas, en el Gran Casino Sardinero de Santander.

Tras confirmarse la asistencia del monarca a esta cita, la Fundación Consejo España-EE.UU. ha informado este viernes que Marlaska también asistirá a esta cita inaugural del cónclave, que se desarrollará en diferentes ubicaciones de la capital cántabra los próximos viernes y sábado.

Marlaska representará al Gobierno de España en este foro, que es el principal encuentro de diálogo público-privado entre España y Estados Unidos y reunirá a más de un centenar de líderes de ambos países.

La organización ha detallado que el Rey Felipe VII dará la bienvenida a los participantes en el Foro y pronunciará un discurso en el que pondrá en valor la importancia de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Además del monarca, intervendrán el presidente de la Fundación Consejo España-EE.UU. y consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el senador estadounidense Ben Ray Luján, presidente honorario del United States-Spain Council.

Este vigésimo octava edición del Foro se celebrará en Santander durante dos jornadas en las que líderes del sector público, privado, académico y cultural debatirán sobre algunos de los principales desafíos globales compartidos: energía, infraestructuras de transporte e inteligencia artificial. A la cita asistirán, además, una delegación de congresistas y senadores de los Estados Unidos.

La cena de inauguración del viernes 4 de julio que presidirá Felipe VI es "especialmente importante" porque coincide con la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos.

Desde hace más de una década, la Casa Real ha mostrado su apoyo a las actividades de la Fundación Consejo España-EE.UU. por la importancia de la entidad para fortalecer las relaciones entre ambos países.

Esto se ha reflejado en la participación de los Reyes en los Foros España-Estados Unidos celebrados en New Jersey en junio de 2012, Málaga en septiembre de 2014 y en San Agustín, Florida, en septiembre de 2015, así como en la inauguración de la exposición 'Designing America: Spain's Imprint in the U.S.' en el Bexar County Courthouse de San Antonio, Texas, en junio de 2019.