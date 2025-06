María del Monte desvela si ha hablado con Isa Pi tras el nacimiento de su hijo Cairo: "La quiero mucho"

Isa Pantoja daba la bienvenida a su segundo hijo -el primero con Asraf Beno- el pasado domingo 22 de junio, y muy emocionada, anuciaba la feliz noticia a través de sus redes sociales, revelando por fin uno de los secretos mejor guardados, el nombre de su bebé: "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz" compartía en Instagram, junto a varias imágenes con su recién nacido en brazos.

"Lloré muchísimo al verle la carita. Hacía muchísimo tiempo que no me veía sonreír así" confesaba sin poder contener las lágrimas de felicidad este miércoles al abandonar el hospital, protagonizando su posado familiar más especial con su marido, su hijo Alberto y el pequeño Cairo, y pidiendo a la prensa que por favor no le preguntasen por su madre en un día tan especial.

Y es que dejando claro que su relación está completamente rota, Isabel Pantoja no ha movido ficha tras el nacimiento de su nieto, y ni siquiera habría mandado un mensaje a su hija para felicitarla por su maternidad y preguntarle cómo había salido todo.

Una actitud muy distinta a la de María del Monte, que como ha revelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press durante la inauguración de la Feria de Mairena del Aljarafe, sí ha hablado con Isa trar dar a luz: "Que venga gente al mundo siempre es algo estupendo. Y por supuesto que sí, porque es alguien a quien yo quiero mucho" ha reconocido, evitando sin embargo dar detalles de cómo ha sido su conversación, y dejando en el aire si podrá conocer pronto al pequeño Cairo.

Además, y en la semana del Orgullo LGTBI, la folclórica -que habló por primera vez públicamente sobre su condición sexual y su relación con Inmaculada Casal en el pregón del Orgullo en 2022- ha querido mandar un mensaje para concienciar de que "esto no es una lucha de cuatro días". "Todo ha avanzado, pero hay que seguir avanzando. Yo, por ejemplo, era una persona que no entendía la reivindicación del Día del Orgullo, pero cuando he conocido historias y me he metido de lleno, lo entiendo. Entonces, como decimos los flamencos, para atrás ni para coger impulso" ha asegurado.